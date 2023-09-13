نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023 الدفعة الخامسة والأخيرة عبر منصة مظلتي

نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023، يحرص المواطنين على معرفة موعد بدء صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، ويحاول الكثير الوصول إلى كشوفات الأسماء التي أعلنت عنها الوزارة الساعات الماضية، الرعاية الاجتماعية تهتم بصرف الوجبات في موعدها لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور تجعل الوزارة تؤجل عمليات الصرف لفترة قصيرة لحين وضع الميزانية التي تسمح بالصرف لكي يحصل المواطنين على كامل المستحقات دفعة واحدة.

والجدير بالذكر أن الوزارة استقبلت أكثر من نصف مليون طلب منذ بداية التسجيل وتم استبعاد مجموعة من الطلبات بسبب عدم مطابقة الشروط وفقاً للمعايير الرسمية وعدم استكمال البيانات المطلوبة من المتقدم خلال فترة التسجيل، واليوم نوضح لحضراتكم عبر الفقرات التالية أخبار جديدة عن كشف نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023.

نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023

تعد الوجبة التاسعة من الوجبات التي تأخر موعد صرفها عن باقي الدفعات السابقة وهذا ما فتح باب من التساؤلات بدون توقف، وجعل البحث عن موعد الإيداع وكشوفات المشمولين لن يتوقف لحظة واحدة، وهذا بسبب احتياج المواطنين للكثير من المال بسبب اقتراب العام الدراسي، نحاول أن نحبركم دائماً بكل جديد ونسعى جاهداً لعرض معلومات مؤكدة من مصادرها، ومنذ ساعات قليلة توصلنا إلى أخبار جديدة كاد أن تسعد المواطنين، بأن موعد صرف الوجبة التاسعة أقترب كثيراً وأن هناك فريق من الوزارة قام بزيارة جزء كبير من المتقدمين على أرض الواقع لإنهاء الإجراءات وبعد عدة أيام يقوم وزير العمل بالإعلان النهائي عن موعد الصرف والفئات التي تم الموافقة عليها.

منصة مظلتي كشوفات المشمولين الوجبة التاسعة العراق 2023

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن المواطن يمكن أن يقوم بالإطلاع على الكشوفات بشكل بسيط من خلال الإنترنت وكل ما يجب القيام به هو