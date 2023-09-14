” صينية البطاطس مش هتكمل ” ارتفاع سعر الطماطم والبصل اليوم الخميس 14 سبتمبر … مجنونة يا أوطة

سعر الطماطم والبصل اليوم يُشير إلى استمرار الارتفاع في أسعار بعض أنواع الخضار أثناء تعاملات اليوم، وذلك بحسب آخر الأسعار التي وردت في سوق الجملة بمنطقة العبور، كما أشارت التعاملات إلى انخفاض في بعض أنواع الخضروات الأخرى مثل الليمون والباذنجان، فضلاً عن وجود ارتفاع في أسعار الخيار والبطاطس لسعر الكيلو الواحد منها.

سعر الطماطم والبصل اليوم

نقدم قائمة تشتمل على سعر عدد من الخضروات بسوق الجملة، ومن بينها سعر الطماطم والبصل:

سعر الطماطم ما بين: 8-11 جنيه.

سعر البصل ما بين 15-19 جنيه.

سعر البطاطس ما بين 9-13 جنيه.

سعر الكوسة ما بين 9-13 جنيه

سعر الفاصوليا الخضراء 22-28 جنيه.

الفلفل الرومي ما بين 7-11 جنيه.

الفلفل الحامي ما بين 7-12 جنيه.

خيار الصوبة ما بين 8-12 جنيه.

الخيار البلدي ما بين 7-10 جنيه.

البامية ما بين 29-35 جنيه.

يتراوح سعر الكيلو من الجزر اليوم ما بين 10 إلى 17 جنيه.

سعر البطاطا داخل سوق العبور يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم يتراوح بين 25 إلى 30 جنيه.

أما حول سعر الشبت والبقدونس تراوح الكيلو منه من 110 إلى 140 جنيه.

أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم