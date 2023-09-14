” ألعب على موبايلك وماتروحش بلايستيشن ” خطوات تحميل eFootball™ 2024 Kickoff إي فوتبول 2024 الجديدة … تحديث خرافي

تحميل eFootball™ 2024 Kickoff أصبح متاحاً لعشاق هذه اللعبة الشيقة، وذلك وفق ما أعلنته الشركة المنتجة للعبة وهي شركة كونامي التي عبرت عن أن الموسم الجديد من اللعبة يحتوي على تحديث فريد لجميع المستخدمين، كما يضم الكثير من الأندية المعروفة في عالم الكرة والمنتخبات الوطنية الدولية والعديد من الإجراءات المُحسنة الأخرى.

تحميل eFootball™ 2024 Kickoff

يمكنك تحميل لعبة eFootball™ 2024 Kickoff بسهولة بدون الحاجة لتنزيل برامج متخصصة عن طريق الآتي:

الدخول على رابط أي فوتبول الرسمي على الانترنت.

لمستخدمي هواتف الأندرويد يمكنك التحميل من خلال المتجر الرسمي، وكذا الحال بالنسبة لمستخدمي هواتف أيفون.

النقر على زر التحميل من الجهة اليُمنى من الصفحة.

البدء في تحميل اللعبة على الفور بعد الموافقة على جميع الاشتراطات والمتطلبات.

قوائم لعبة eFootball™ 2024 Kickoff

تنطوي لعبة eFootball™ 2024 Kickoff على الكثير من القوائم ضمن التطويرات التي طرأت على الإصدار الجديد من اللعبة، وهو متوفرة بالمتاجر الرسمية بمختلف الإضافات الجديدة على اللعبة، وتتضمن هذه القوائم ما يلي:

القائمة الخاصة بلاعبي D Beckham.

القوائم الخاصة بالدوريات الأوروبية وأكثر اللاعبين المشاهير في العالم.

قائمة لاعبين Y Kawaguchi.

العديد من قوائم اللاعبين الأخرى التي تشتمل عليهم لعبة eFootball™ 2024 Kickoff مثل قائمة A Shevchenko.

تحتوي القائمة على مجموعة من اللاعبين الذين مثلوا نقلة نوعية في عالم كرة القدم سواء على المستوى المحلي في دولهم أو في جميع المنافسات الدولية.

مدة موسم eFootball™ 2024 Kickoff

وفقًا لما أشارت إليه كونامي أن موسم اللعبة قد بدأ منذ السابع من شهر سبتمبر الجاري ومستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل، وسوف يحتوي على العديد من الهدايا وتحديث مستمر لبطاقات اللاعبين.