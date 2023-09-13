الوجبة الأخيرة مظلتي.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الجديدة سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة وقبل انتهاء الشهر الجاري، فضلاً عن أن هذه الدفعة تشمل عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا من أجل الحصول على المنحة، لهذا فمن المؤكد أن يتم تنزيلها عبر منصة مظلتي، من أجل أن يتعرف عليها الجميع، ويمكن الاستعلام عنها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تعتبر الرعاية الاجتماعية من بين أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، حيث إنها تأتي لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما لابد من انطباق الشروط التي جاءت على النحو التالي:-

يجب وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

أن يبلغ عمر المتقدم بالنسبة للرجال من 18 إلى 60 عامًا.

كما يجب وأن يبلغ عمر النساء من 15 إلى 55 عامًا.

عدم امتلاك المتقدم لأصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها الوزارة.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-