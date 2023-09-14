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تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد لمتابعة أحدث أغاني وأناشيد الأطفال

Hassan salemمنذ 53 دقيقة
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تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة يمثل حاجة هامة للعديد من الآباء والأمهات، فهناك طلب شديد من الأطفال على متابعة قناة طيور الجنة وبرامجها المتميزة التي تساعد على تعليم الأطفال وتثقيفهم بطريقة ترفيهية جميلة، ويتوفر تردد مباشر للقناة يمكن تنزيله على جهاز الاستقبال لمتابعة برامجها المتميزة والاستمتاع بها.

تردد قناة طيور الجنة

نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة على قمر نايل سات وبعض الأقمار الأخرى بعد أن تم الإعلان عن تغيير التردد من قبل الشركة المالكة للقناة وذلك كالآتي: 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • اسم القناة: طيور الجنة.
  • تردد: 10815.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

  • تردد: 11257.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل التصحيح: 5/6.
  • معامل الترميز: 27500.

أشهر البرامج المقدمة في قناة طيور الجنة

من أشهر البرامج التي يتابعها الأطفال ويستمتعون بها على قناة طيور الجنة ما يلي:

  • برنامج طيور الجنة، وهو يقدم بعض أغاني الأطفال اللذيذة والسريعة والأناشيد التعليمية، وهي جميعاً تساعد على تعليم جميع القيم الهامة وخاصة القيم والعادات والتقاليد العربية.
  • نجوم طيور الجنة: ويقدم هذا البرنامج مواهب متعددة من الأطفال المتميزين في العديد من المجالات ومنها الغناء أو الموسيقى والرسم وغيرها من الأنشطة لتدريب الأطفال والتطوير من النواحي التعليمية لديهم.
  • فنجان قهوة: ويهتم هذا البرنامج بمناقشة الكثير من المواضيع الهامة للأطفال، والتي تشغل حيز كبير من تفكيرهم بطريقة شيقة وجذابة.
  • برنامج طيور في الخارج: وهو يساعد على أخذهم في جولة في الدول الخارجية للإطلاع على ثقافتها والأنشطة المختلفة بها.
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Hassan salemمنذ 53 دقيقة
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