الجو هيتحسن امتى.. الأرصاد الجوية تعلن موعد استقرار الطقس وتطورات العاصفة دانيال

الارصاد تعلن موعد استقرار الطقس بعد حالة من التغير في الأحوال الجوية خلال الأيام السابقة، وذلك بسبب هبوب العاصفة دانيال القادمة من اليونان، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع واسع من اليونان ومن الأراضي الليبية، ولكنها ما لبث أن هدأت بعد وصولها للأراضي المصرية، ومن بعدها يتوقع خبراء الأرصاد استقرار في أحوال الطقس خلال الفترة القادمة.

الارصاد تعلن موعد استقرار الطقس

أوضحت المتحدثة باسم هيئة الأرصاد أن موعد الاستقرار في أحوال الطقس سيبدأ منذ يوم الأربعاء 13 من سبتمبر 2023، حيث يخلو الجو من الغبار والرمال وهناك تحسن في درجات الحرارة خلال اليوم وأثناء فترات الليل، كما أشارت بأن البلاد تتعرض لحالة من التقلبات الجوية، ونشاط للرياح المُحملة بالغبار و أمطار مختلفة الشدة.

ولكن الأمطار تظهر بصورة أكبر على السواحل الشمالية، وامتدت حتى القاهرة الكبرى، والتي تعتبر خفيفة إلى معتدلة، وعلى الرغم من ذلك فليس هناك تأثير للعاصفة على الأنشطة المختلفة للمواطنين.

الطقس خلال الأيام القادمة

وفق هيئة الأرصاد فإن المنخفض الجوي الذي تتعرض له مصر سيكون آخره يوم الخميس القادم الرابع عشر من سبتمبر، وبالتالي سيلاحظ المواطنين تحسن كبير في أحوال الجو، كما أن الرائحة المنتشرة في الجو وهي رائحة ثاني أكسيد الكبريت لن تكون موجودة خلال الأيام القادمة، وبالتالي يمكن للمواطنين ممارسة أعمالهم وأنشطتهم المختلفة بدون قلق من حدوث تقلبات في الأحوال الجوية.

العاصفة دانيال

أحدثت العاصفة دانيال الكثير من الخسائر على مدينة درنة الليبية لكنها قد فقدت قوتها بالكامل، وأوضحت الأرصاد أنه لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.