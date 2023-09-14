التربية والتعليم توضح حقيقة ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف لطلاب المدارس

التربية والتعليم تعلن حقيقة ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف وتُعلن إمكانية تقسيط المصاريف المدرسية هو عنوان الموضوع الذي نعرضه لكم في السطور التالية، حيث نوضح موقف وزارة التربية والتعليم من ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات الدراسية وهل هو إجراء إجباري أم لا، فتابعونا.

التربية والتعليم تعلن حقيقة ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف

وفق آخر قرارات وزارة التربية والتعليم والتي قررتها العام الماضي فأنه ليس هناك ارتباط بين تسليم الكتب المدرسية وسداد المصروفات، ومن المنتظر أن يُطبق هذا القرار خلال هذا العام في إطار التسهيلات التي تمنحها الوزارة لأبنائها الطلاب من خلال عدم ربط العملية التعليمية بالمصروفات الدراسية.

حيث أنه من الإجراءات المتبعة والتي شددت عليها الوزارة مع جميع المدارس هو تسليم الكتب بدون شروط من بداية اليوم الأول الدراسي، وهناك توجيهات بمتابعة سير هذا القرار من قِبل الإدارات التعليمية المختلفة بإشراف من الوزارة، حيث ينطبق هذا القرار على الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية من الصف 6 ابتدائي وحتى 3 إعدادي.

مدى صحة تقسيط المصروفات الدراسية

يمكن للطلاب تقسيط المصروفات الدراسية لجميع المراحل على ثلاثة من الأقساط، وذلك للتيسير على أولياء الأمور لكي يتمكنوا من سداد المصروفات بمنتهى الأريحية ودون وجود ضغط عليهم أو المزيد من الأعباء المالية، ويتم تحصيل القسط الأول في شهر أكتوبر، والقسط الثاني في شهر يناير، وأما القسط الثالث فيتم تسديده في شهر مارس.

لذلك أوضحت الوزارة أنه لا داعي من أجل إتباع الشائعات والحصول على المعلومات بصورة كاملة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.