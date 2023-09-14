قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري نوضحها للمشاهدين في سطور هذا المقال، حيث من المنتظر إقامة المباراة خلال الأيام القليلة القديمة في موعد محدد، وتنقلها عدد من القنوات التي حصلت على حق البث المباشر والحصري لها، اليكم هذه القنوات والموعد المقرر فيه إذاعة المباراة المرتقبة من قطاع واسع من المشاهدين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري

القنوات التي سوف تنقل المباراة المنتظرة ما بين فريق اتحاد العاصمة الجزائري وفريق النادي الأهلي المصري في إطار مباريات كأس السوبر الأفريقي هي مجموعة قنوات bein sport، وخاصة القناة بي ان سبورت 6 التي عادة ما تقدم مباريات كأس السوبر وفق الموعد المقرر من اتحاد الكرة الكاف.

وكان قد تم تتويج فريق النادي الأهلي ببطولة دوري الأبطال في أفريقيا في آخر مباراة بينه وبين نادي الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في الدور النهائي، وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد فاز ببطولة كأس الكونفدرالية ضد نادي يانج أفريكانز وتم تتويجه باللقب عبر احتساب الأهداف التي تم تسجيلها خارج أرضه.

موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري

سوف تنطلق أحداث مباراة الأهلي المصري مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري الموافق ليوم الجمعة، وذلك على استاد الملك فهد بمدنية الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك في الساعة 9 من مساء هذا اليوم.

قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي