” فرصة ابني والأسعار واقعة كده ” سعر الحديد والاسمنت اليوم بعد تراجع أسعار الحديد 20 ألف جنيه للطن…شوف وصل لكام

سعر الحديد والاسمنت اليوم نطرحه لكم خلال السطور التالية لمعرفة متوسط الأسعار في عدة شركات متخصصة في إنتاج الحديد، ويهتم المقبلون على البناء أو التجار والمقاولين في الإلمام بكافة الأسعار للاختيار من بينها وفقاً لمعدلات الجودة لكل منها، والمقارنة بينها للاختيار الأفضل والذي يتناسب مع الإمكانيات والشروط الخاصة بالبناء.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والاسمنت حالة من الاستقرار في الأسواق وسجل سعر طن حديد عز والذي يعد أعلى الشركات 33500 جنيه، أما سعر الأسمنت فقد استقر عند 1990 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم في الشركات

نقدم لكم لائحة تشتمل على سعر الحديد والاسمنت اليوم تبعاً للتحديثات الأخيرة، وذلك لعدد من الشركات الشهيرة في انتاج الاسمنت والحديد، وهي الأكثر إقبالاً في الأسواق:

شركة حديد بيانكو: اثنين وثلاثين ألف جنيه.

شركة حديد بشاي: ثلاثة وثلاثين ألف جنيه.

شركة حديد العتال: اثنين وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه.

شركة حديد عز: ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه.

شركة حديد الكومي: اثنين وثلاثين ألف وأربعمائة جنيه.

شركة حديد المعادي: اثنين وثلاثين ألف ومائتي جنيه.

مؤسسة حديد سرحان: واحد وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه.

مؤسسة حديد سرحان: واحد وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه.

شركة حديد المصريين اثنين وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه.

شركة حديد العشري: اثنين وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه.

متوسط أسعار الأسمنت اليوم هي ما بين 1900 -2000 جنيه

ملحوظة

ينبغي العلم أن الأسعار المعروضة للكميات من 30 طن أو أعلى، وقد تختلف تبعاً لظروف الطلب والعرض في الأسواق المصرية، كما أنها ليست شاملة لعدة مصاريف أخرى، وهي أسعار أرض المصنع، وقد ترتفع لدى التاجر بمعدل 300-500 جنيه.