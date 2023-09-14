” احجز يا معلم ” أماكن شراء كراسة شروط شقق بيت الوطن 2023 المرحلة التاسعة .. المصريين بالخارج يبادرون بحجز وحداتهم السكنية

تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط شقق بيت الوطن للمرحلة التاسعة، ومن ثم فتح باب الحجز للأراضي والمخصصة للمصريين العاملين بالخارج في نحو 14 من المدن الجديدة، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق.

كراسة شروط شقق بيت الوطن

يضم الطرح الخاص نحو 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة للغاية وذلك بالمرحلة التاسعة من شقق بيت الوطن للمصريين بالخارج، وهي المبادرة التي تتم بالتنسيق ما بين البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات للتسهيل على المواطنين في عملية الحجز.

أوضحت وزارة الإسكان عن أنه سوف يتم استقبال التحويلات بدءًا من 5 سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أسابيع على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز وأن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

أماكن مشروع بيت الوطن

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الطرح يتضمن 14 مدينة جديدة وهي كالآتي:

(القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – الشروق – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة).

موقع حجز بيت الوطن للعاملين بالخارج

خصصت وزارة الإسكان رابط للموقع الإلكتروني من أجل حجز قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة التاسعة للتسهيل على العاملين بالخارج.

يمكنك النقر على موقع بيت الوطن ومن ثم البدء في تسجيل حساب جديد، كذلك يمكنك من خلال هذا الموقع التعرف على أسعار قطع الأراضي وتحميل كراسة الشروط وغيرها من المعلومات الهامة.