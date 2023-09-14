” حدث بياناتك تضمن تموينك ” رابط تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم التليفون .. لو مش هتحدث ماترجعش تزعل

رابط تحديث بطاقة التموين ينبغي معرفته حتى يتمكن المواطن من تحديث البيانات اللازمة في البطاقة التموينية، ولكي يستطيع صرف المقررات التموينية بدون تأخر، وهي خطوة لا غنى عنها لجميع المسجلين في منظومة التأمين والبالغ عددهم ثلاثة وعشرين مليون بطاقة، ونوفر لكم هذا الرابط لتسهيل عملية التحديث والاستفادة من جميع السلع التموينية.

رابط تحديث بطاقة التموين

خصصت وزارة التموين رابط تحديث البطاقة عبر موقع مصر الرقمية ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات الهامة للمواطنين، ويمكن تحديث البطاقة عبر استخدام الرابط المخصص بالطريقة التالية:

اذهب إلى رابط مصر الرقمية

ادخل رقم البطاقة وهي عبارة عن اثنى عشرة رقماً بشكل متوالي، انقر بعدها على كلمة التالي.

كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة أو العائل.

انقر على إرسال الكود السري.

يمكن أيضاً تحديث البطاقة عبر المكاتب التموينية في المحافظات المختلفة التابع لها المواطنين، مع تقديم المستندات المحددة وعي نسخة من الرقم القومي، نسخة من البطاقة التموينية، توفير رقم الهاتف على أن يكون مُسجلاً باسم مالك البطاقة.

خدمات بوابة مصر الرقمية

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي حرصت وزارة التموين على تقديمها للمواطنين من خلال خدمات بوابة مصر الرقمية ومن بينها ما يلي:

تفعيل البطاقة التموينية

استخراج بدل فاقد أو تالف من البطاقة.

استخراج بطاقة جديدة.

النقل بين المحافظات المختلفة.

إضافة أفراد العائلة.

استعلام عن صرف.

إضافة المواليد.

صرف مقررات الخبز.

إضافة الزوجة.

وقف البطاقة أو حذف فرد منها.

هل هناك إضافة للمواليد؟

اوضحت وزارة التموين أن إضافة المواليد في بطاقات التموين متاح حاليًا لأبناء الشهداء وابناء الأسر البديلة بشرط ألا يقل العمر عن أربعة سنوات، وأبناء الأسر الأشد احتياجًا من بين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.