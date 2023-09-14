” علشان تشتري حلاوة المولد لعيالك وأحفادك ” المالية تُعلن تقديم صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023 لهذا الموعد + زيادة المعاش هل هي حقيقة؟

تقديم صرف المعاشات من الأمور التي ينتظرها أصحاب المعاشات مع وجود العديد من الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 11 مليون شخص، وقد أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن موعد صدور المرتبات، وهو ما سنسلط عليه الأضواء في الموضوع الذي نطرحه عليكم في السطور الآتية.

تقديم صرف المعاشات

للأسف لا صحة لما تردد عن تقديم صرف المعاشات، حيث يتم صرفها في الموعد الخاص بكل فئة من كل شهر، والتي عادة ما تُصرف ما بين اليوم الأول والسابع من الشهور الميلادية، وسيتم صرف المعاشات تبعاً للزيادة التي تقررت في شهر أبريل الماضي وفق جدول الزيادة على الشرائح المختلفة.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

أوضح مجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتردد حول زيادة المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر 2023 بمناسبة احتفالات أكتوبر كما أشيع، وأنه يتم صرف المعاشات بالزيادة السابقة والتي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي.

جدول رفع المعاشات بالزيادة الجديدة

اليكم جدول رفع المعاشات بالزيادة الجديدة على عدد من الفئات والشرائح المختلفة، وقد جاء على النحو الآتي: