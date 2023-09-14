” علشان تشتري حلاوة المولد لعيالك وأحفادك ” المالية تُعلن تقديم صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023 لهذا الموعد + زيادة المعاش هل هي حقيقة؟
تقديم صرف المعاشات من الأمور التي ينتظرها أصحاب المعاشات مع وجود العديد من الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 11 مليون شخص، وقد أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن موعد صدور المرتبات، وهو ما سنسلط عليه الأضواء في الموضوع الذي نطرحه عليكم في السطور الآتية.
تقديم صرف المعاشات
للأسف لا صحة لما تردد عن تقديم صرف المعاشات، حيث يتم صرفها في الموعد الخاص بكل فئة من كل شهر، والتي عادة ما تُصرف ما بين اليوم الأول والسابع من الشهور الميلادية، وسيتم صرف المعاشات تبعاً للزيادة التي تقررت في شهر أبريل الماضي وفق جدول الزيادة على الشرائح المختلفة.
حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023
أوضح مجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتردد حول زيادة المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر 2023 بمناسبة احتفالات أكتوبر كما أشيع، وأنه يتم صرف المعاشات بالزيادة السابقة والتي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي.
جدول رفع المعاشات بالزيادة الجديدة
اليكم جدول رفع المعاشات بالزيادة الجديدة على عدد من الفئات والشرائح المختلفة، وقد جاء على النحو الآتي:
- رفع أول فئة إلى 1495 جنيه بدلاً من 1300.
- رفع ثاني فئة إلى 2645 جنيه بدلاً 2300.
- رفع ثالث فئة إلى 4025 جنيه بدلاً من 3500
- رفع رابع فئة إلى 4945 جنيه بدلاً من 4300.
- رفع خامس فئة إلى 6095 جنيه بدلاً من 5300.
- رفع سادس فئة إلى 7475 جنيه بدلاً من 6500.
الجدير بالذكر أن معاشات الفئة الأولى تُصرف يومي الأول والثاني من الشهر الميلادي، والفئة الثانية من اليوم الثالث وحتى الخامس من الشهر، والشرائح الأخيرة في اليوم السادس والسابع من الشهر.