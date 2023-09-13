pdf برابط مباشر.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، لا يزال البحث يتزايد حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة والتي ينتظر الكشف عن اسماء المقبولين بها خلال الساعات القادمة، حيث سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي قريبا حتى يتمكن كل مواطن من تحديد موقفه، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وقريبا ستعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بعد الانتهاء من أعمال الفحص والبحث الميداني للتأكد من أن كافة الشروط مطابقة على جميع من يرغبون في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يتم صرفه لفئات محددة من الشعب مثل العاطلين ومحدودي الدخل والارامل، ومن المقرر أن يستفاد من الوجبة الجديدة الالاف من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط في عموم المحافظات العراقية، ودائما ما تستهدف الحكومة العراقية الاسر الاولى بالرعاية لتوفير الدعم المالي لهم، واليكم كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

حدد الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

قم بادخال رقم البطاقة الذكية للمستفيد.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

قم بالضغط على كلمة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل الملفات على جهازك.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

والآن مع شروط قبولك في كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة: