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“هتاخد فلوسك وترتاح من الشغل كمان” مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر 2023 .. بركاتك يا معاشات من المالية والتنظيم والإدارة

alaakarim9منذ 30 دقيقة
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مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر
مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر

مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر تحددها عدد من الضوابط لمن يعملون في القطاعات العامة والخاصة في الدولة، وهم الأشخاص الذين تدفعهم الظروف للتقديم على المعاش المبكر قبل الوصول لعمر ستين عام، فما هي ضوابط منح مكافأة نهاية الخدمة لهم، وما هي الشروط التي حددتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الخصوص، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر

هناك عدة شروط للراغبين في التقاعد بنظام المعاش المبكر، وينبغي التحقق من توافرها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للقطاع الحكومي أو العام، وقد تمثلت في هذه الشروط:

  • وجود فترة اشتراك في التأمينات لإعطاء الحق لصاحب المعاش في الحصول على راتب 50% على الأقل من راتب التسوية الأخير، وألا يقل عن نسبة خمسة وستون بالمائة من أدنى حد لأجر الاشتراك خلال تاريخ الاستحقاق.
  • عدم السماح بالتقاعد بنظام المعاش المبكر سوى لمن له اشتراك بالتأمينات لمدة عشرين عام كحد أدنى، ومن المقرر رفع هذه المدة لتصبح 25 عام مع بداية شهر يناير 2025.
مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر
مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للمعاش المبكر القطاع الخاص

من أبرز تلك الشروط ما يلي:

  • ينبغي بلوغ عمر المعاش المبكر وهو خمسون عام.
  • عدم التعرض لأي عقوبات أو جزاء تأديبي خلال العمل.
  • وجود فترة كافية من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن أدنى حد للمعاشات.
  • عدم تعيين المُحال على المعاش في أي شركة أو جهة أخرى تبعاً لقانون العمل.
  • بلوغ مدة الاشتراك 20 عام في التأمينات، وتصل هذه المدة إلى خمسة وعشرون عام في العام 2025.
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alaakarim9منذ 30 دقيقة
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