عاجل الأن.. إطلاق شهادة الادخار الثلاثية من بنكي مصر والأهلي 2023 بأعلى عائد ولجميع الفئات

يتساءل الكثير من الأشخاص بشكل مستمر عن شهادة الادخار الثلاثية الجديدة، التي تم إطلاقها من قبل بنكا مصر والأهلي، وذلك برفع الفائدة إلى 19.5% بدلاً من أن كانت بـ 18.5%، لترتفع الفائدة 1%، حيث إن هذه الشهادات يتم صرفها بعائد ربع سنوي، ليصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار إلى 3 سنوات، إضافة إلى أن مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات، كما يبلغ الحد الأدنى لشراءها إلى 3 سنوات، هذا وأن البنك يُتيح إمكانية القيام بإصدار بطاقة ائتمان بأنواعها المختلفة وذلك بضمان الشهادة.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

وفي نفس السياق قام بنك مصر بطرح شهادة ادخار ثلاثية ذات عائد متغير كذلك، حيث إنها ارتفعت إلى 1% لتُسجل كذلك 19.5% بعد أن كانت بـ 18.5%، إضافة إلى أن العوائد الخاصة بالشهادة يتم صرفها على فئتين، وهي أن الأولى تكون بعائد شهري يصل إلى نحو 500 جنيه كحد أدنى ومضاعفتها، إضافة إلى أن الفئة الثانية تكون بعائد ربع سنوي ويمكن شرائها بحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يُتيح البنك كذلك إمكانية استيراد الشهادة الادخارية بعد مرور نحو 6 أشهر من وقت إصدارها، وتطبق الأحكام والقوانين عليها.

بنكا مصر والأهلي

يذكر أن بنكا مصر والأهلي، هم من أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويعملان على تيسير جميع الأمور على العملاء من أجل ضخ أموالهم، والعمل على استثمارها بأعلى عائد ربحي يمكن الحصول عليه، إضافة إلى أنهما يُسهلان كذلك إمكانية الحصول على مميزات مختلفة عند القيام بادخار أموالهم، مثل القروض والتمويلات والمشتريات، وغير ذلك من المزايا الأخرى.