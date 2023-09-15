مظلتي الآن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الاخيرة بغداد وعموم المحافظات

من المتوقع قريبًا إصدار قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وذلك من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث سيتم التدقيق والتحقق من صحة ومطابقة جميع البيانات المقدمة من قبل المواطنين للمشاركة في برنامج الرعاية الاجتماعية الحكومي حيث يمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم عبر منصة مظلتي على موقع الوزارة الرسمي واتباع الخطوات المحددة لذلك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

إذا أردت أن تكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ينبغي عليك استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية وفقًا لوزارة العمل العراقية حيث تشمل:

أن يحمل الجنسية العراقية.

أن يقيم باستمرار داخل الدولة.

أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات الوزارة.

أن يكون لديه أسرة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل.

عدم امتلاك أصول عقارية ذات قيمة كبيرة.

الانتماء إلى فئة الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل.

أن يتراوح أعمار الرجال ما بين 18 و60 عامًا، وبالنسبة للسيدات تكون أعمارهن ما بين 15 و55 عامًا.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يترقب مواطني العراق الموعد الرسمي للإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بشغف شديد، والتي سيتم إصدارها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، ينبغي التنويه بأن تلك الوجبة تعد من أشهر الوجبات على مستوى العراقية حيث استهدف شريحة كبيرة من المواطنين حيث ركزت على محدودي الدخل و المواطنين الذين توافر فيهم شروط الاستحقاق التي تحدثنا عنها، ومكنك الاستعلام عن أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي .

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة من الوزارة.

اختر “كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم البطاقة الذكية، واسم المحافظة.

اضغط على أيقونة الاستعلام لعرض تفاصيل الدعم على الفور.

ستكون هذه الخطوات مفيدة للمواطن الذي يرغب في معرفة ما إذا كان مشمولا بالرعاية الاجتماعية أم لا.

عملية الاستعلام تتم في خلال الأيام الجارية حيث أن الوزارة قد أعلنت عن بدء عمليات نشر اسماء المستفيدين هذا الشهر الجاري، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لشروط الوزارة التي قامت بوضعها في الفترة الماضية عقب فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية منذ عدة أشهر.