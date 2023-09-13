معدلات القبول المركزي في العراق 2023-2024 الجامعات العراقية الأقسام علمي وادبي تحميل الحدود الدنيا pdf

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 تشهد اهتمام كبير من الطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم في الجامعات العراقية، ومن المتعارف عليه ازدياد الإقبال من الطلاب خلال العام الحالي على الانضمام إلى هذه الجامعات، ويجدر بنا الإشارة إلى أن معدلات القبول تختلف من جامعة لأخرى، حيث تعتمد على عدة عوامل مثل التخصص المطلوب وعدد المقاعد المتاحة والمنافسة بين الطلاب، لذا، يجب على الطلاب الاستعداد جيدًا والعمل بجد لتحقيق المعايير المطلوبة وزيادة فرصهم في القبول.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

الاطلاع على معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 يتم من أجل التعرف على الكليات التي تناسب مجموعهم الدراسي، وتم الإعلان عن هذه المعدلات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وجاءت النسب كما هو موضح على النحو التالي:

كلية الصيدلة: تجاوزت نسبة القبول 98.67٪.

كلية الهندسة – قسم الالكترونيات والاتصالات: بلغت نسبة القبول 95.83٪.

كلية الهندسة – قسم الحاسوب: وصلت نسبة القبول نحو 95.33 ٪.

كلية الطب: تعدت نسبة القبول 100.92٪.

كلية طب الكندي: وصلت نسبة القبول إلى 100.5٪

كلية طب الأسنان: بلغت نسبة القبول 99.05٪.

وفيما يتعلق بجامعة بغداد:

كلية القانون: نسبة القبول بلغت 90٪.

كلية العلوم السياسية: تم تحديد نسبة القبول عند 83٪.

كلية طب الأسنان وكلية طب البشري: وتم تحديد الحد الأدنى لنسب القبول فيهما.

خطوات الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

للاستعلام عن معدلات القبول 2023 العراق الأدبي والعلمي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة التعليم العالي في العراق.

ابحث عن قسم القبول المركزي على الموقع.

انتقل إلى خدمات الطلاب عبر الصفحة الرئيسية للموقع.

ابحث عن معلومات نسب القبول للكليات والجامعات الأدبية وانقر عليها.

ستجد ملفات يمكنك تحميلها للاطلاع على معدلات القبول.

حمل الملفات التي تهمك وقم بفحص نسب القبول لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك.

هذه الخطوات ستمكنك من الاطلاع على معدلات القبول واتخاذ القرار المناسب لمتابعة دراستك الجامعية بنجاح، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق في رحلتهم الأكاديمية.

تعبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 عن مدى التنافس الشديد بين الجامعات والتخصصات المختلفة، وإذا رغبت عزيزي الطالب في الاطلاع على هذه المعدلات يمكنك اتباع الخطوات السابقة.