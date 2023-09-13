“القبول الجامعي” معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 الحدود الدنيا الجامعة الهاشمية والأردنية وجميع الجامعات

أثارت معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 اهتماما عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها تظهر التنافس المكثف على القبول في الجامعات، مما يجعله من الصعب على الكثيرين تحقيق الدرجات العالية المطلوبة، وهذا يمثل ضغطًا إضافيًا على الطلاب وعائلاتهم حيث يمكن أن يتم استبعاد الطلاب الذين لديهم مواهب واهتمامات مختلفة، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور التالية كافة التفاصيل عن هذه المعدلات، وتابعونا لمعرفة المزيد.

معدلات القبول الموحد بالاردن 2023

أتاحت وزارة التعليم العالي معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 عبر موقعها الرسمي، وهي:

كلية الطب: 96.6٪.

كلية الصيدلة: 94.2٪.

كلية الهندسة الكهربائية: تقبل من مجموع 80٪.

كلية هندسة الحاسوب: 90.8٪.

كلية الهندسة الطبية: 87.2٪.

هندسة الميكانيكية: 82.1٪.

كلية العلاج الطبيعي: 90.8٪.

علوم المختبرات: 90.3٪.

التغذية: 86.8٪.

علوم البيانات: 87.8٪.

هندسة البرمجيات: 89.2٪.

نظم الحاسوبية: 86.2٪.

الرياضيات: تقبل من مجموع 84٪.

كلية التأهيل الرياضي: تقبل من مجموع يصل إلى 75٪.

كلية الإدارة والتدريب الرياضي: تقبل من نسبة 74.8٪.

والجدير بالذكر أن هذه المعدلات هي الحدود الدنيا للقبول في الجامعة الهاشمية لطلبة الثانوية العامة.

خطوات الاستعلام عن معدلات القبول الموحد بالاردن 2023

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية.

انقر على “الخدمات الإلكترونية” المتاحة.

انتقل إلى خدمة تنسيق الجامعات الرسمية.

تحقق من تخصصات الجامعة المطلوبة والمتاحة.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن معدلات القبول”.

قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة عبر الموقع.

حدد الرغبات الجامعية الخاصة بك.

انقر على “حفظ الطلب”.

يمكنك من خلال الخطوات السابقة التعرف على نسب القبول بالمملكة الأردنية الهاشمية.