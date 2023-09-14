“تحميل الوجبة الجديدة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق بحث اسماء الوجبة الخامسة من هنا

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تشغل بال كثير من المواطنين، صرحت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية على طريقة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية، أيضًا وضحت الوزارة أنها ستكشف عن أسماء المشمولين خلال أيام، كما أنها أعلنت أيضًا أنها سوف تمنح الوجبة التاسعة للذين يستحقون الدعم وذلك لتعسر ظروف المعيشة، قد وضحت الوزارة أن يوجد أكثر من 150 ألف مواطن قد بادر بالتسجيل للفوز بالرعاية الاجتماعية، يتم تحديد أسماء المشمولين عن طريق توافق بعض الشروط والتي يتم من خلالها تحديد من يستحق الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من الممكن الاستعلام عنها عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الشئون الاجتماعية باستخدام البطاقة التموينية أو عن طريق موقع مظلتي بالقيام بعدة أمور كالآتي:

النقر على موقع مظلتي من خلال هذا الرابط.

ثم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

كتابة اسم المحافظة التابع لها.

كتابة البيانات المطلوبة لمعرفة القبول.

النقر على الاستعلام.

سوف يظهر لك ملف pdf يحتوي على أسماء المشمولين لهذا العام، قم بالنقر على زر التحميل.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة

بينت الوزارة شروط قبول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أقل من سن الـ 60 إذا كان رجل، 55 في حالة كونها إمرأة.

يجب أن تكون الأسرة لا تتكون من أقل من أربعة أفراد.

ينبغي معرفة إذا كان المواطن قد سجل في الماضي في أي خدمة من الخدمات الاجتماعية.

في حالة إذا كان المتقدم مُصاب بأمراض مزمنة يجب إحضار وثيقة على ذلك.

في حالة المرأة المطلقة أو الأرملة يجب إحضار وثيقة على ذلك.

في حال توفر هذه الشروط لدى المواطن يتم الحصول على الفور على المبلغ المستحق من قبل وزارة العمل، حيث أنها قد أعلنت أن هذا الشهر سوف يشهد نزول اسماء المستفيدين من ذلك الدعم عبر موقع منصة مظلتي الرسمي، والذي تم من خلاله التقديم في هذا البرنامج بشكل الكتروني من داخل منزل المواطن بدون بذل أي مجهود أو ضياع الوقت.