خلي طفلك يأخذ تموين .. طريقة اضافة المواليد علي بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية .. الدنيا هتبقي زي الفل وهتهيص

طريقة اضافة المواليد علي بطاقة التموين، تعد المواليد على بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية من بين أفضل البرامج الحكومية التي تهتم بها الدولة المصرية وتعمل على تقديم أي خدمة من خدمات التموين بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، إنها ملائمة لجميع الأفراد العاملين الذين ليس لديهم أدنى وقت للذهاب إلى الجهات الحكومية. من خلال هذه البوابة الرقمية يمكن لولي الأمر إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق الدخول إلى المنصة الخاصة بهم والتي تتيح إمكانية التسجيل عبر رقم الهاتف فقط.

كيفية إضافة المواليد الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية

تتبع وزارة التضامن المصرية بالتعاون مع وزارة التموين إجراءات محددة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتم هذه الخطوات على النحو التالي:

أولاً، للدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، يتطلب تصفح الموقع المخصص لها، ثم بعد ذلك يُطلب تسجيل الدخول، حيث يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمُتقدم.

تظهر عدة خانات في البطاقة التموينية يتم اختيار خانة إضافة تفاصيل المواليد فيها.

ثم تقوم بتدوين المعلومات الشخصية، بما في ذلك معلومات الطفل الذي سيتم إضافته للعائلة، وأيضًا إضافة عدد أفراد الأسرة.

عندما ترغب في إجراء الطلب، يتعين عليك النقر على زر “إرسال” الموجود.

الأشخاص مستحقي الدعم

تصرف الدعم من تكافل وكرامة الاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر التي تشمل أحد أفرادها شهيدا، والأشخاص الذين لديهم بطاقات الخدمات المتكاملة وأي إعاقة صحية، ووضعت وزارة التموين حدًا أقصى لعدد أفراد بطاقة التموين والذي لا يزيد عن أربعة أشخاص، فإذا تجاوز ذلك، فإن الطلب يعتبر مرفوضًا عند الاطلاع عليه، ويجب أيضًا أن يكون عمر الأفراد الذي يبدأ الوزارة في إضافة المواليد على بطاقة التموين هو أربع سنوات فأكثر.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الأفراد الجدد في بطاقة التموين

صور من شهادات الميلاد لدي الأطفال.

عدد من الصور الشخصيه للأطفال.

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الشخصية والتي توضح الرقم الوطني.

صوره من وثيقه الزواج لدي الاسره.