مسلسل قيامه عثمان الموسم الخامس.. تردد القنوات الناقلة لقيامة عثمان الحلقة 1

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من بين أكثر المسلسلات التاريخية التي عملت على جذب عدد كبير من الجماهير حول العالم في وقت قياسي، فضلاً عن كونه استمر التصوير فيه لأكثر من 4 أعوام شاملًا قيامة أرطغرل، ليكون هو من أكثر الأعمال التاريخية التي دخلت قلوب الملايين العاشقين للقصص التاريخية، هذا وأن هناك توقعات تُشير بأن أول عرض للموسم الخامس يوافق في بداية شهر أكتوبر المقبل 2023، كما تم العرض في المواسم الماضية، وفي هذا سنوضح لكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل، لكي يتعرف عليه الجميع.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامه عثمان

هناك العديد من القنوات التي تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 1، ومن بينها القناة ATV التركية، والقناة الجزائرية، ليكون ترددهما على النحو التالي:-

تردد القناة ATV على النايل سات

لكي تتمكن من القيام بضبط قناة ATV التركية على النايل سات عليك اتباع البيانات التالية:-

التردد الخاص بالقناة هو 10796.

فضلاً عن أن الإستقطاب يكون أفقي.

كما أن معامل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

جاء تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، على النحو التالي:-

التردد هو 12034.

بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 3/4.

استقطاب القناة هو أفقي.

في حين أن معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

طريقة ضبط قنوات قيامة عثمان

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بضبط قنوات مسلسل عثمان، وفقًا للأتي:-