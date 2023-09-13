لو عديت المعاد ده .. بتجيب لنفسك وجع القلب وانت مش حاسس .. دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عبر المصرية للاتصالات

دفع فاتورة التليفون الأرضي، في شهر سبتمبر، يُنافس العديد من الأشخاص في محركات البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر سبتمبر عام 2023، هناك أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن المواقع التي تساعدهم في معرفة فاتورة هاتفهم الأرضي. السبب وراء هذا الاهتمام الكبير هو عدم انقطاع الخدمة لهواتفهم الأرضية والحاجة لسداد الفواتير المتراكمة.

فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر

تقدم شركة اتصالات مصر فرصة استعلام دفع فاتورة هاتف الأرض للشهر الحالي سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك ابتداءً من اليوم الموافق ١٥ سبتمبر، الجمعة، ويستمر حتى اليوم الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وهذه الفترة تسمى “السماح”، وتستغرق شهراً واحدًا فقط. يمكنكم معرفة فاتورة هاتف الأرض الخاصة بكل شخص للشهر المخصص لعام ٢٠٢٣. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بفصل خدمة الهاتف الأرضي لأولئك الذين لم يسددوا فواتيرهم المستحقة لهذا الشهر في المهلة المحددة، ولا يمكنهم الاتصال بأي مكالمة عبره، وذلك يبدأ من اليوم الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، إذا لم يتم السداد حتى الآن للفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

فيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر سبتمبر 2023، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد المبالغ المستحقة عن فاتورة الهاتف الأرضي، بهدف تسهيل العملية على المستخدمين وتتضمن هذه الشروط:

الشخص الذي يرغب في معرفة فاتورته الخاصة يجب أن يزور الموقع الخاص بشركة النصرية للاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفرد الذي يرغب في معرفة فاتورته الخاصة أن يكتب رقم الكود الخاص بالمحافظة التي يسكن فيها.

يجب على الفرد الذي يرغب في معرفة فاتورته الخاصة أن يكتب رقم الهاتف الخاص بصاحب الفاتورة ويشترط أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية.

في النهاية، تظهر أمامك كلمة “الظهور” للفاتورة وتقوم بالضغط عليها.

مواعيد الدفع لفاتورة الهاتف الارضي

تم تحديد مواعيد مؤقتة لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر بانتظام وفي أشهر معينة وهي يناير وأبريل ويونيو وأكتوبر، وتسمح شركة الاتصالات المصرية بتأخير دفع الفاتورة لمدة محددة والتي تصل إلى 30 يومًا، وبالتالي يكون آخر يوم لسداد الفاتورة في منتصف الشهر القادم.

طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر سبتمبر 2023

بعد زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للشركة المصرية للاتصالات.