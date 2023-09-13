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في هذا الموعد والزيادة الضعف.. وزارة التضامن تجيب على سؤال.. متي ينزل موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر tk.moss.gov.eg

معاش تكافل وكرامة

حازم ابو عرفمنذ 11 دقيقة
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موعد صرف معاش تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة، موعد صرف الإعانة المالية لبرنامج التكافل والكرامة، هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالة الفقر وسوء المعيشة، ولذا قامت الحكومة بالعمل على تقديم الدعم لمساعدتهم في تحسين جودة حياتهم. بعد إجراء تعداد للسكان الذين ينتمون إلى فئة الدخل المحدود، تبين أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإعانة يقُدَّر بحوالي 200 ألف مواطن.

كما قامت الحكومة بتسهيل عملية التسجيل للحصول على الإعانة من خلال إنشاء رابط خاص يتيح لهم التسجيل برنامج التكافل والكرامة. وذلك لأن العديد من الأسر لا يستطيعون الانتقال إلى مكاتب وزارة التضامن للتسجيل،  بعد إصدار الحكومة للرابط الخاص بالتسجيل للحصول على الإعانة، قام العديد من المواطنين بالاستفسار عن قيمة الدعم المالي المقدم في برنامج التكافل والكرامة. 

الوثائق المطلوبة للتسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يلزم المواطن بتقديم مجموعة من الأوراق لكي يحصل على معاش تكافل وكرامة.

  •  ينبغي عليه أن يقدم صورة مطبوعة من شهادة ميلاد جميع أفراد الأسرة، وإذا كان الزوج المعول عليه متوفيًا، فعلى الأسرة تقديم نسخة من شهادة الوفاة.
  •  كما يشترط أن يكون عمر أفراد الأسرة لا يقل عن 19 عامًا، وأن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 3 أفراد. 
  • بعد ذلك، يتوجب علينا جمع هذه الأوراق وتقديمها للحصول على معاش تكافل وكرامة.

الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن أعلنت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر في يوم 15 سبتمبر، وهو يوم السبت، وأعلنت أيضًا أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سيكون في اليوم العاشر من كل شهر.

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حازم ابو عرفمنذ 11 دقيقة
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