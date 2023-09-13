خطوات مفيش اسهل منها.. تسجيل الدخول منصة تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر

تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر، مع زيادة عدد طلبات التعاقد على وظائف شاغرة، زادت التساؤلات حول كيفية التقديم للحصول على فرص عمل عن طريق الإنترنت، لذلك، قامت وزارة التعليم الوطني بتوفير منصة شاغر، حيث يمكن التسجيل في جميع المستويات التعليمية واختيار ما يناسبك. يمكن لمن لديهم الخبرة والمهارات المناسبة اختيار الوظائف التي يستحقونها، في هذه المقالة، سنوضح لكم الخطوات البسيطة للتسجيل عبر هذه المنصة.

الشروط اللازمة للتسجيل في منصة شاغر

يجب على الشخص المتقدم أن يتوافق مع الشروط التالية حتى يتأكد قبوله في قائمة المتقدمين:

يشترط أن يحمل الجنسية الجزائرية.

يجب على المتقدم تقديم شهادة التخرج الرسمية من الجامعة.

أن يكون له خبرة في مجال التدريس.

إذا كنت تعمل في مجال التعليم، فمن المطلوب أن تكون لديك شهادة خبرة.

يجب أن يتمتع المتقدم بمعرفة بوسائل التكنولوجيا المتقدمة واستخدام الحاسوب.

الشروط اللازمة الحصول على شهادة تثبت مهارته

من الشروط اللازمة الحصول على شهادة تثبت مهارته في التحدث بلغة أجنبية.

يجب أن يتوفر لديه كمية كافية من المعرفة العامة المتعلقة بمحيطه.

لا ينبغي أن يتجاوز العمر الأدنى ٤٥ عامًا.

يجب ألا يكون قد تم عاقبته من قبل بسبب انتهاكات قانونية.

طريقة التقديم على منصب شاغر

لكي تتمكن من تقديم طلبك للوظائف بسهولة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم أولاً بالولوج إلى الموقع المباشر الخاص بهذه المنصة من خلال الرابط التالي.

بعد ذلك، انقر على زر إنشاء حساب واملأ جميع البيانات المطلوبة.

ستتلقى رمزًا على البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله سابقًا، اكتبه للتحقق.

اكتب جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بالإضافة إلى إرفاق نسخ من الوثائق المطلوبة.

حدد الاختصاص الذي تود تقديم طلب التخصص إليه.

في النهاية، انقر على زر الإرسال ويرجى تذكر الاحتفاظ بالفاتورة وطباعتها.