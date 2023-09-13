√استعلم حالا pdf√ رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023 … تحميل مفاضلة البكالوريا الثانية mof.sy موقع القبول الجامعي

تحميل نتائج المفاضلة العامة pdf سوريا 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا مؤخراً نتائج امتحانات المفاضلة العامة للعام الدراسي 2023/2024. وتأتي هذه النتائج ضمن إجراءات القبول الجامعي للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات السورية للعام الجديد

كما تشمل هذه المفاضلة جميع الجامعات سواء الحكومية أو المعاهد الفنية أو أي مؤسسة تعليمية أخرى ذات صلة بنفس التخصص، وتم إتاحة النتائج إلكترونيا على موقع الوزارة بهدف تسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت والجهد على كل الطلاب.

رابط نتائج المفاضلة العامة سوريا 2024

رابط استخراج نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023/2024 برقم الاشتراك عبر mof.sy. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي أصدرت المفاضلة الأولى والثانية بالتوازي مع بعضهما البعض، وذلك لتسهيل عملية القبول للطلبة وزيادة فرص حصولهم على المقاعد الدراسية.

تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا

للوصول إلى نتائج المفاضلة العامة في سوريا لعام 2023/2024 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية عبر الرابط التالي: www.mohe.gov.sy.

اختر “التسجيل في الاختيار العام”.

أدخل اسمك الكامل.

ثم أدخل رقم الامتحان وتاريخ المفاضلة .

كتابة رغبات الجامعة. يجب عليك ملء ما لا يقل عن عشرين رغبات.

إرفاق نسخة من بطاقة الهوية ونسخة من شهادة الثانوية العامة.

قم بتحميل جميع المستندات الأخرى المطلوبة.

انقر فوق “تسجيل”.

بهذه الخطوات ستتمكن من الوصول إلى نتائج المفاضلة العامة، والبدء في إجراءات القبول بالجامعة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد

مفاضلة البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي السورية، اليوم الأربعاء، عن مفاضلة البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024 في كافة الجامعات السورية. وفيما يلي تفصيل للمقايضات التي أعلنتها الوزارة اليوم:

المفاضلة العامة الأولى (علمية)

المفاضلة الموازية الأولى (علمية)

المفاضلة النهائية: عام + موازي (أدبي)

مفاضلة المنح بالجامعات الخاصة

التمايز المهني

تعويض أسر الشهداء

المفاضلة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس

التفريق بين ذوي الاحتياجات الخاصة

ويمكنكم الحصول على نتائج المفاضلة مباشرة من خلال الرابط التالي: [رابط المفاضلة](الرابط هنا)

وبهذه الإعلانات تتيح الوزارة للطلبة الاطلاع على نتائج المفاضلة والبدء بإجراءات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد.