موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2024 للفرعين العلمي والأدبي mof.sy موقع القبول الجامعي

موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2024، هناك العديد من المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب في سوريا، ولكن بالتأكيد من أهم هذه المراحل هي مرحلة المفاضلة العامة التي يشارك فيها كل من الطالب الفرع العلمي والفرع الأدبي، ومن خلال تلك المرحلة سيتمكن الطالب ليختار التخصص الذي يحلم بدراسته ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد موعد للتسجيل في المفاضلة ، ولهذا السبب بحث الجميع لمعرفة كيفية التسجيل في المفاضلة العامة والتي قدمت إلكترونياً لتوفير جهد الطلاب ووقتهم الثمين، ولهذا السبب لكم وينبغي للجميع متابعة ما سيتم ذكره قريبا لمعرفة أهم تفاصيل المفاضلة العامة.

موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا

يتم اختيار الجامعة والتخصص لبدء الدراسة لمرحلة جديدة عن طريق المفاضلة العامة، وبالتأكيد لن يتمكن أي طالب من الالتحاق ضمن التخصص المطلوب، ولهذا السبب تم توفير نسبة القبول داخل الجامعة للطلاب بحيث تكون الرغبات يمكن إضافتها ويمكن البدء بمراجعتها لتحديد الجامعة المناسبة للطالب والتي بالتأكيد تتناسب مع معدل الطالب .

وجدير بالذكر أن كل جامعة لها نسبة قبول خاصة بها، ولهذا يجب على الطالب إضافة أكثر من رغبة، وبالتأكيد مجموع كل رغبة يختلف عن الرغبة الأخرى ولهذا تحرص الوزارة دائماً على نشر الجدول الذي يحتوي ضمنه على المقارنات العامة لجميع الجامعات.

تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا

زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي: www.mohe.gov.sy.

اختر “التسجيل في الاختيار العام”.

أدخل اسمك الكامل.

ثم أدخل رقم الامتحان وتاريخ المفاضلة .

كتابة رغبات الجامعة. يجب عليك ملء ما لا يقل عن عشرين رغبات.

إرفاق نسخة من بطاقة الهوية ونسخة من شهادة الثانوية العامة.

قم بتحميل جميع المستندات الأخرى المطلوبة.

انقر فوق “تسجيل”.

مفاضلة البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي

المفاضلة العامة الأولى (علمية)

المفاضلة الموازية الأولى (علمية)

المفاضلة النهائية: عام + موازي (أدبي)

مفاضلة المنح بالجامعات الخاصة

التمايز المهني

تعويض أسر الشهداء

المفاضلة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس

التفريق بين ذوي الاحتياجات الخاصة

ويمكنكم الحصول من خلال الرابط التالي: [رابط المفاضلة](الرابط هنا)