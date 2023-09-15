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“والله ولعبت يازهر وهتتبدل الأحوال” هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي؟ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

alaakarim9منذ ساعة واحدة
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هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي هذا ما سوف نخبرك به، أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارًا هامًا خلال الأيام الماضية، وهو القرار الذي حمل رقم 121 لسنة 2023 الخاص بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي

وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإنه يترتب عليه زيادة الأجر الوظيفي بنسبة 5% من الأجر بدءًا من 30/6/2023.
كذلك يستحق شاغل أحدى وظائف المستويات الوظيفية ” أ تكراري” ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، زيادة بنسبة 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا بصورة شهرية.
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي

ما هي شروط ترقية موظفين الدولة 

وفقًا للقرار الصادر فإن هناك العديد من الشروط والأحكام التي تطبق من أجل ترقية العاملين وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمشار إليها.
تكون الترقية وفقًا للقرار محكومة باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة.
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي
هل تم زيادة المرتبات 100 بأثر رجعي

قرار ترقية موظفين الدولة 

وفقًا للقرار الصادر فإنه يسرى على كافة الموظفين بالإدارات والوزارات وكافة المصالح والأجهزة الحكومية ووحداتن الإدارة المحلية وغيرهم من الخاضعين إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدني شريعة لهم.
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alaakarim9منذ ساعة واحدة
0

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