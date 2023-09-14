” إيه والله باهيم ” مسلسل عثمان الجزء الخامس الحلقة 131 تردد القنوات الناقلة له

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس هو أكثر ما يتم البحث عنه حاليًا من قبل محبي وعشاق الدراما التاريخية بالوطن العربي، لاسيما وأنه يعد من بين المسلسلات الأشهر والأكثر واقعية والتي تدور أحداثها حول تأسيس الدولة التركية، لذلك ينتظر الجميع موعد عرض الحلقة 131 من مسلسل المؤسس عثمان.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس

حتى الآن لم يعلن بصورة رسمية موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس ولكن يتوقع أن يتم الإعلان عن البرومو الخاص به خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يتم عرض الحلقة 131 والتي تمثل بداية الجزء الخامس في شهر أكتوبر المقبل وهو الوقت الذي عرض فيه الجزء الرابع أيضًا، كذلك يعكف صناع المسلسل حاليًا في العمل على تجهيز كافة الاستعدادات للموسم الخامس بداية من تجهيز الملابس وبدء التصوير خاصة وأن هذا الجزء سوف يحمل الكثير من الأحداث الهامة ومن بينها بداية تأسيس الدولة العثمانية.

احداث مسلسل قيامة عثمان

دارات أحداث الموسم الرابع من مسلسل عثمان حول العديد من الأحداث المؤثرة في تأسيس الدولة ومن بينها تدخل عثمان من أجل حماية الإمبراطور البيزنطي من الاغتيال على يد الأمير كانتاكوزانوس من أجل أن يحل محله.

هذا بالإضافة إلى ظهور السلطانة الأم أسمهان والتي لعبت دورًا هامًا طيلة الموسم الرابع في تأسيس الدولة بالإضافة إلى التضحية بكل شيء من أجل الحفاظ على عرض ابنها السلطان علاء الدين.

كذلك في النصف الثاني من الجزء الرابع انضم القائد نايمان الماغولي للأحداث والذي سعى من أجل إقامة دولة مغولية على الأراضية التركية بالتعاون مع ختم جنكيز خان.