” العيشة هتبقى فل الفل ” التأمينات والمعاشات توضح زيادة المعاشات 20٪ حقيقة أم شائعة؟

ما هي حقيقة زيادة المعاشات 20٪ التأمينات الاجتماعية توضح الأمر، هناك حالة من الجدل الدائرة حول وجود زيادة في المعاشات لكافة المستفيدين والذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون مواطن سوف يتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء وهيئة التأمينات لتوضيح الأمر.

حقيقة زيادة المعاشات 20%

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد أي زيادة في المعاشات خلال الفترة المقبلة، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في عام 2019 والذي حمل رقم 148 أنه زيادة المعاشات هي زيادة مستحقة سنوية تبدأ في 30 يونيو من كل عام بنسبة 15% بحد أقصى، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش الشهري عن نسبة الزيادة المنسوبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

زيادة المعاشات الجديدة

كذلك قد تابعت التأمينات بأن الزيادة المقررة للعام المالي الحالي والتي بلغت قيمتها 15% قد تمت بالفعل وذلك في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

حددت الهيئة العامة للتأمينات موعد شهري ثابت يتم من خلاله صرف المعاشات الشهرية المستحقة لكافة المستفيدين وهي الأول من كل شهر ميلادي.

أما ما يقال حول تقديم موعد صرف معاش شهر أكتوبر بالتزامن مع المولد النبوي الشريف وموسم بدء الدراسة فهو مجرد أقاويل وشائعات غير صحيحة ولا حقيقة لتقديم موعد صرف المعاشات والتي من المقرر صرفها بدءًا من الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023 ووفقًا للشرائح المعلن عنها من قبل وزارة التأمينات الاجتماعية، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وفوري وأمان والمحافظ الإلكترونية.