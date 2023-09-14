” شغلها وشيب العيال قدامها ‘ تردد قناة CN بالعربية كارتون نتورك بالعربية الآن على نايل سات وعرب سات Hd

تردد قناة CN بالعربية هو أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الأمهات، فهي تعد من بين القنوات المتميزة للغاية والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وتمتلك شعبية كبيرة ما بين قنوات الكرتون في مصر والوطن العربي، نظرًا لما يتم بثه من محتوى متميز عبر القناة مثل أفلام الكرتون المتميزة.

تردد قناة CN بالعربية تعد قناة سي إن بالعربية من بين القنوات الترفيهية التي تبث محتوى خاص بالأطفال وأفلام كرتون برسوم متحركة متميزة للغاية مما يجعلها من بين القنوات التي تناسب الأطفال من مختلف الأعمار، ومن بين أشهر ما يبث عبر القناة كرتون نتورك العربية بالإضافة إلى بين تن وفتايات القوة وغيرهم. يمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات كالآتي: التردد: 12226.

من خلال معدل الترميز: 27500.

عن طريق معامل الاستقطاب: أفقي H.

ومعامل تصحيح الخطأ للقناة : ⅚. تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 على العرب سات تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر عرب سات هو: 11747.

من خلال الاستقطاب الافقي.

عن طريق اختيار معدل الترميز: 27500.

عن طريق معامل تصحيح الخطأ: ¾. تستطيع ضبط القناة بسهولة من خلال النقر على زر menu ومن ثم اختيار أيقونة تثبيت والبحث اليدوي، والعمل على إدخال التردد بصورة صحيحة في المكان الخاص به والضغط على زر حفظ. أفلام قناة cn بالعربية الجديد 2023 على النايل سات فيلم توم وجيري.

مسلسل العم جدو.

المسلسل الكرتوني بينجو.

كرتون مغامرات تشاك والأصدقاء.

كرتون غريزي والليمنجز.

كرتون سبونج بوب.

كرتون لايزي تاون.

كرتون كلارنس.