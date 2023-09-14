” أقل فايدة فيكي يا بلد ” قرض 500 الف من البنك الزراعي المصري لمساعدة المحتاجين من أبناء الأرياف

قرض 500 الف من البنك الزراعي هو أحد أنواع الخدمات التي يتم تقديمها من قبل البنك الزراعي المصري لأصحاب المعاشات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وهو من بين أشكال القروض الشخصية التي يسهل الحصول عليها والسداد على فترة طويلة تصل إلى عشرة سنوات، وسوف نخبرك أكثر حول تفاصيل القرض من خلال هذا المقال.

قرض 500 الف من البنك الزراعي

يحصل أصحاب المعاشات الحكومية أو القطاع الخاص على قرض من قبل البنك الزراعي المصري تصل قيمته إلى نحو نصف مليون جنيه على أن يتم السداد على فترة طويلة تصل إلى عشرة سنوات بأقل فائدة.

يمكن الحصول على هذا القرض بشروط سهلة وبسيطة فقط يتم تحويلك المعاش إلى البنك الزراعي ويمكن الحصول عليه بعد أول شهر من انتظام التحويل لكن ينبغي ألا تقل قيمة المعاش عن 9000 جنيه.

مميزات قرض أصحاب المعاشات البنك الزراعي

9000 جنيه حد أدنى للحصول على معاش 500 ألف.

عائد سنوي متناقص.

يحصل المستفيد على تأمين على الحياة.

تسهيلات في السداد.

وثيقة تأمين على الحياة.

فرص سداد حتى 120 شهر أو عشرة سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

هناك العديد من الأوراق والمستندات الهامة الواجب عليك إحضارها في حالة الرغبة في الحصول على القرض وذلك كالآتي: