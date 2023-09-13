“هيئة الحماية الاجتماعية” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة الخامسة الموقع الرسمي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن يمكن لجميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الدخول إلى منصة مظلتي لمعرفة جميع الأشخاص التي نزل اسمهم في كشوفات 2023، وفي الأيام القادمة سوف تظهر كل الأسماء، حيث تحرص الحكومة العراقية تقديم مبالغ مالية كل شهر للأسر الغير قادرة بالعراق، وذلك بهدف مساعدتهم في حياتهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023 أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين بالعراق، حيث أعلنت الحكومة العراقية أنها سوف تقوم بصرف جميع المبالغ المالية للأشخاص التي ينطبق عليها الشروط المعلن عنها من قبل الحكومة العراقية، حيث تقدم الوزارة هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجا بهدف مساعدتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة ، حيث يُعتبر الدعم الذي تقدمه الرعاية الاجتماعية أصبح من أهم الأنظمة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتقوم وزارة العمل بالعراق في اختيار أسماء الأشخاص المستفيدين بعناية فائقة، وذلك حتى تضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، وتقدم الدعم المادي كل شهر للمستفيدين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

بإمكانك معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل بالعراق عن طريق اتباع الخطوات التالية: