” فيها غرامة وسجن خد بالك ” الداخلية تُحذر المواطنيين : ما تسموش عيالكم بأسماء ممنوعة للأطفال 2023 + أسماء محرمة دينياً

قبل أن تختار اسم طفلك أحذر فإن هناك أسماء ممنوعة للأطفال محرمة دينيا، هناك العديد من الأسماء الحديثة الدخيلة على مجتمعنا والتي حرمها كبار الفقهاء والمشايخ، نظرًا لأنها تحمل معاني سيئة وبعضها قد يحمل معاني وثنية أو تدعو للشرك بالله، لذلك لابد من البحث جيدًا عن معنى الاسم قبل تسميته.

أسماء ممنوعة للأطفال

حسن اختيار أسماء الأبناء هو أحد حقوقهم علينا وعلينا أن نتبع القواعد الشرعية في اختيار الأسماء وعلى رأسها ألا يحمل هذا الاسم معنى مخالف للشريعة ومن بين الأسماء الممنوعة ما يلي:

عبد النبي.

وعبد الرسول.

عبد المعين.

وعبد الناصر.

عبد المصلح.

جبريل.

نبي.

أمير.

سمو.

تبارك.

بيان.

إيلان.

الاسوالاس.

إيلان.

لارا.

مايا.

هنوف.

ريماس.

مليكة.

برة.

أسماء أولاد حرمها الإسلام احذر منها

هناك العديد من الأسماء التي تندرج تحت أسماء ممنوعة للأطفال والمكروهة في الشريعة الإسلامية ومن بينها:

” ملك الملوك، الجبار، الحكم، الملك” كل هذه الأسماء يمنع التسمية بها فهي خصائص الذات الألهية.

” عبد الدار، عبدالمسيح، عبد النبي، عبدالرسول، عبد العزى، عبد الحسين” فهي أسماء تدعو لعبادة غير الله الواحد الأحد.

كذلك يكره اختيار بعض الاسماء مثل عاصي، كافر، شقي، أو أي من الأسماء التي تحمل معاني سيئة وتخالف قيم وتقاليد المجتمع الذي نعيش به.

أسماء الأطفال الممنوع تسميتها في مصر .. بعد قرار الداخلية

هناك العديد من الأسماء التي صدر قرار من قبل وزارة الداخلية بالعمل على منعها وعلى رأسها الأسماء المركبة وأسماء الشهرة ويحذر إضافتها في بطاقة الرقم القومي، كذلك يمنع تسجيل الأبناء بالاسماء ذات المعاني القبيحة مثل الحيوان والجحش وغيرها من الألقاب السيئة بالإضافة إلى الأسماء المسيئة للأديان والمخالفة للعقيدة.