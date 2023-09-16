فرحة كبيرة لأصحاب المعاشات.. الرئيس يفرح الشعب

سوف يكون موعد صرف المعاش شهر سبتمبر 2023 وذلك كمرحلة من مراحل الاستعداد الكبيرة التي تمنحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، وتسعي هذه الهيئة إلى ضمان تنفيذ عملية صرف المعاشات بكفاءة وسلاسة، لتلبية احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن مصري في جميع أنحاء المحافظات المصرية، ويتم تقديم هذه المعاشات للمستحقين بعد الانتهاء من صرف معاشات شهر أغسطس الحالي، حيث تمثل هذه العملية جزءًا من التزام الهيئة بتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتوفير الأمان المالي للفئات المحتاجة والمستحقة، وتعكس هذه الجهود التكاتف المجتمعي لتحقيق الرفاهية والاستقرار لجميع شرائح المجتمع المصري.

موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر

تم الكشف بشكل رسمي عن جدول صرف معاشات شهر سبتمبر الحالي بالزيادة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وبناء على بيانها الرسمي، سيبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 في اليوم الأول من الشهر وهو الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 و أكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من خلال مكاتب البريد تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتوفير وسائل متعددة ومريحة للمستفيدين للحصول على معاشاتهم، بهدف تسهيل العملية وتوفير أقصى درجات الراحة تأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات والجهود الحكومية المصرية لتقديم الدعم والرعاية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.

اليكم جدول صرف المعاشات

قيمة معاشات التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر القادم وصلت إلى حوالي 29 مليار جنيه ومن المخطط توزيعها على الفئات الأربع كما يلي:

تم تحديد تواريخ صرف معاشات التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر حسب الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولى (أقل من 1000 جنيه) ستصرف في الأول والثاني من سبتمبر.

الفئة الثانية (من 1000 إلى 2000 جنيه) ستصرف في الثالث والخامس من سبتمبر.

الفئة الثالثة (من 2000 إلى 3000 جنيه) ستصرف في السادس والسابع من سبتمبر.

الفئة الرابعة (أكثر من 3000 جنيه) ستصرف في الثامن والتاسع من سبتمبر.