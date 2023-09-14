“برابط مباشر” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة موقع وزارة العمل العراقي | أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تصدّرت عمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023، قوائم البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بواسطة المواطنين العراقيين، خاصة الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية، حيث يتطلع هؤلاء المواطنون إلى العثور على أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة للوجبة الخامسة.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن هناك أكثر من 300 ألف مواطن قد تقدموا للحصول على هذه المنحة للرعاية الاجتماعية، وتستهدف هذه المنحة الأسر الفقيرة المقيمة في العراق بهدف تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للراغبين في الحصول على الإعانة المالية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يجب عليهم مراعاة الشروط التالية لضمان قبول طلب الإعانة وتفادي أي تجاهل للطلب:

التحقق من الاستحقاق: يجب على المتقدمين التأكد من أنهم ينتمون إلى الفئات التي أعلنت عنها وزارة العمل

تحضير الوثائق: يجب على المتقدمين تجهيز الوثائق المطلوبة والمقررة لكل فئة من الفئات المشمولة بالإعانة.

التسجيل الإلكتروني: يجب على المتقدمين التسجيل عبر الإنترنت وملء الطلب الإلكتروني.

قراءة الشروط: من الضروري قراءة وفهم الشروط واللوائح بعناية.

أسبقية التسجيل: التسجيل الإلكتروني لا يعني بالضرورة أن الطلب سيتم قبوله.

تقييم البيانات: الباحث الميداني سيقوم بدراسة الطلب للتحقق من صحة البيانات المقدمة ومطابقتها للشروط المحددة قبل قبول الإعانة.

طريقة الاستعلام عن أسما المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للتحقق مما إذا كان المواطن العراقي مشمولًا بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة أم لا، يجب على المواطن اتباع الإجراءات التالية بدقة:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أو منصة مظلتي.

اختيار خدمة “أسماء الرعاية الاجتماعية 2023”.

ملء المعلومات المطلوبة وإدخال رقم البطاقة الشخصية.

النقر على خيار “تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023”.

في النهاية، الضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع على النتيجة.

ومن الملاحظ أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق قد أعلن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لشهر سبتمبر/أيلول 2023، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن دفعة جديدة في الأيام القادمة.