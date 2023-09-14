“رسميا” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131 بداية الموسم الخامس | متى يبدأ الموسم الخامس من المؤسس عثمان

عشاق الدراما التاريخية يبحثون عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131، حيث يترقب الكثيرون من عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي موعد عرض الحلقة 131 من مسلسل المؤسس عثمان، وينتظرون بفارغ الصبر بداية الموسم الخامس من هذا المسلسل، ذلك بعد أن تم عرض آخر حلقة من الموسم الرابع في يوم الأربعاء، الموافق 14 يونيو، والتي كانت الحلقة 130 من نهاية هذا الموسم المثير، يُعد مسلسل “المؤسس عثمان” جزءًا من سلسلة أحداث مسلسل قيامة أرطغرل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان مكمل لمسلسل قيامة أرطغرل، الذي استمر لخمسة مواسم، حيث انتهت رحلة مسلسل قيامة أرطغرل عند الحلقة 150 في عام 2019، ومن ثم بدأ مسلسلالمؤسس عثمان، الذي وصل إلى الموسم الرابع.

شهد الموسم الرابع أحداثًا شيقة وممتعة، واستمر لثلاثة وثلاثين حلقة، حيث انطلق الموسم الخامس بدءًا من الحلقة 99 واستمر حتى الحلقة 130، بدأ الموسم بمشاهد مشوقة وغير متوقعة، مع محاولة اغتيال الإمبراطور البيزنطي، حيث حاول الأمير كانتاكوزانوس الاستيلاء على العرش ولكن تدخل عثمان لإنقاذ الإمبراطور من هذه المؤامرة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 131

تواصلت الأحداث بشكل مثير حينما دخلت شخصية السلطانة أسمهان، التي قدمت أداءً مذهلاً، حيث تجسدت ببراعة شخصية سلطانة الدولة السلجوقية التي تتحلى بالشجاعة والتضحية من أجل دولتها وابنها السلطان علاء الدين.

في النصف الثاني من الموسم الرابع انضمت شخصية القائد نايمان المغولي، الذي سعى لتأسيس دولة مغولية على الأراضي التركية باستخدام ختم جنكيز خان، كما تعاون مع السلطانة الأم “أسمهان” وحاكم بورصة “القائد فالنس”، ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على منصة النور.

متى يبدأ الموسم الخامس من المؤسس عثمان

حتى الآن لم يُعلن رسميًا عن موعد بداية الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، ومن المتوقع أن يبدأ الموسم القادم في أوائل شهر أكتوبر، وذلك استنادًا إلى ما سبق وعلى الرغم من أن المواسم السابقة بدأت في أول أكتوبر أيضًا، يجري حاليًا تجهيزات هامة للموسم الجديد، بما في ذلك الأماكن والأزياء التي ستُستخدم في تصويره، حيث يمثل الموسم الخامس بداية تأسيس الدولة العثمانية، وهو ما يضفي على العمل الدرامي جاذبية خاصة للجمهور.