الطلاب هيتجننو من الفرحة”.. معرفة تفاصيل تأجيل الدراسة 2024 لشهر اكتوبر اعرف الحقيقة

مبروك تأجيل الدراسة ولتفادي إرباك الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة المقبلة، انتشرت العديد من الشائعات والأخبار حول تأجيل الدراسة لعام 2024 على بعض المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم الفني إلى إعلان القرار النهائي في هذا الشأن، وجاءت المعلومة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد البدء الرسمي للعام الدراسي الجديد في نفس السياق، ونستعرض على موقعنا كافة المعلومات المتعلقة بحقيقة تأجيل الدراسة 2024 وموعد البدء الرسمي العام الدراسي الجديد.

القصة الحقيقية وراء قرار مصر تأجيل دراسة

سبب تأخر الدراسة 2024 في مصر مؤخرًا، كما صرحت وزارة التربية والتعليم الفني، وقدمت المبررات التالية:

كل ما كتب عن تعديل أو تأخير الدراسات في العام الحالي 2023 هو مجرد إشاعات ومعلومات مغلوطة، وذكرت وزارة التربية والتعليم المصرية، في أحدث إعلان رسمي لها، أنها تعمل حاليًا على التقويم للعام الدراسي المقبل 2024، أصدرت الوزارة بعض الإعلانات المهمة بخصوص التاريخ المدرج أدناه، وتوقيت إجازة نصف العام، وغيرها من المعلومات، ومع ظهور فيروس جديد أدى إلى تعليق الموسم الدراسي المقبل، اخذت الوزارة كافة الادعاءات التي ترددت بشأن تأجيل دراسة مصر 2024، وذكرت أن الموعد كما هو ولم يتغير لأي سبب على الإطلاق.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

في الآونة الأخيرة، أصبح بدء العام الدراسي الجديد مصدر قلق كبير للعديد من الطلاب، ذكوراً وإناثاً، وكذلك أولياء الأمور و هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يرغبون في إعداد شؤونهم مسبقًا واختيار طريقة معينة ويبدأ العام الدراسي 2023-2024 في 30 سبتمبر من العام الحالي 2023 ويستمر حتى 8 يوليو من العام التالي 2024 وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد بدأت في تجديد كافة المدارس والمديريات والفصول الدراسية خلال العام الدراسي الجديد وستلاحظ جميع المراحل التعليمية وجميع المدارس العامة إجازة منتصف العام في 27 يناير 2024.

تأخير بدء الدراسة في مصر

وكان الرد على سؤال هل سبق أن تم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في كافة محافظات جمهورية مصر العربية أنه لا أساس من هذا التأجيل لأنه هو رغبة الوالدين وبعض صفحات الانترنت الكاذبة.