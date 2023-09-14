“مفيش البطاقة للتموين.. خلاص يا عم الجامد من بمنتهى السهولة احصل على 100 رغيف بدون أى معاناه

بكارت العيش أحصل على 100 رغيف ومن غير بطاقه بطاقات التموين.. إحدى الحلول السحرية للأسر البسيطة والمتوسطة للحصول على الخبز، الذي طرحته وزارة التموين، حتى يستفيد الجميع من الخبز المدعوم، وتم كارت الخبز كمحاولة من الدولة لتقديم الدعم الكامل للمواطن حتى يمكن للجميع الإستفادة من الخبز والحصول على حصة لمن لا يمتلك بطاقة التموين كارت العيش لإنقاذ من لا يحمل بطاقة التموين كشف وزير التموين، عن الاستعداد إصدار كارت جديد يعتمد على الدفع المسبق.

بكارت العيش احصل على 100 رغيف ومن غير بطاقه

من خلال الكارت الجديد يمكن للمواطن أن يحصل على العيش المدعم بأسعاره الحرة، وهذا الكارت سيكون متاحا لأي مواطن لا يحمل بطاقة تموين، وأوضح الوزير في لقاء تليفزيوني، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن سعر العيش المدعم حتى يتمكن المواطنون الذين لا يمتلكون بطاقة تموين من شراء الخبز بالسعر الحر، بعد أن يحصلون على “ديبيت كارد” من البريد المصري يتم التعامل من خلاله.

أسعار الخبز في بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين، سعر الخبز على الكارت الجديد ليكون سعر الرغيف المدعم 75 قرشاً، على أن يحدد عدد الأرغفة التي سيحصل عليها المواطن استناداً الى الكارت الذي يحمله وتم تقسيم الكروت إلى ثلاث فئات مختلفة الأسعار وهي:

كارت الشحن الأول وقيمته 20 جنيهاً، وهو يتيح للمواطن الحصول على 25 رغيف، والكارت الآخر وسعره 50 جنيهاً، وهذا الكارت يوفر حتى 62 رغيفا، أما الكارت الأخير وهو الأكبر وتصل قيمته إلى 100 جنيه وهو يوفر 124 رغيفا، عند الحصول على كارت العيش، سيتمكن المواطن من شراء الخبز طبقاً للكارت الذي قام بشرائه، وهذه الكروت ستكون مطبوعة وجاهزة بالتوجه إلى صاحب المخبز لصرف عدد الأرغفة التي يحتاجها، ويقوم صاحب المخبز بإدخال الكارت على الجهاز، مع تحديد عدد الأرغفة التي حصل عليها المواطن، ثم خصمها من رصيد الكارت، وبذلك يمكن للمواطن معرفة الرصيد المتاح له من الكارت في أي وقت، يشهد تريند كارت العيش الجديد انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي و محركات البحث، يزعم هذا الكارت أنه سيكون حلاً للأفراد الذين لا يمتلكون بطاقات تموين.