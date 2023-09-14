“بعد زيادة الساعة لاتنين.. أخيراً معرفة موعد انتهاء قطع الكهرباء لتخفيف الاحمال ما التوقيت لإنتهاء تلك الحالة…

موعد انتهاء قطع الكهرباء لتخفيف الاحمال ما التوقيت صرح نادر سعد، المتكلم الرسمي باسم مجلس الوزراء، التوقيت المتوقع لانتهاء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بعد تطبيق استراتيجية تخفيف الأحمال المتبعة في كافة المحافظات وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من المتوقع أن ينتهي انقطاع التيار الكهربائي في مصر خلال الـ 14 يومًا الأولى من شهر سبتمبر من العام المقبل.

كم يستمر انقطاع التيار الكهربائي؟

ولفت “نادر” إلى أن درجات الحرارة الحالية في البلاد تزيد من الطلب على الكهرباء وارتفاع معدلات استهلاك الغاز والضغط والوقود الذي ينتج الكهرباء ونتيجة لذلك اتجهت الدولة إلى وضع خطة واضحة ومنهجية تعرف باسم “خطة تخفيض الأحمال” كما تقترب الإستراتيجية من أهدافها المتمثلة في تقليل الأحمال وتحسين استخدام الطاقة مع استمرارها في القيام بذلك مع توضيح أنه إذا تحسن الطقس سيقترب، وستنخفض عدد ساعات الانقطاع المحددة في خطة تقليل الأحمال.

خطة لتقليل حمل الكهرباء

يمثل عام 2023 نهاية فصل الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي بحسب وزارة الكهرباء، المستحق بالذكر ومن المهم الإشارة إلى أن خطة خفض الأحمال الكهربائية بدأت في 17 يوليو 2023، نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الكهرباء الناجم عن الطقس القاسي ودرجات الحرارة المرتفعة في البلاد و كان الخيار الوحيد المتبقي للدولة هو إنشاء استراتيجية منهجية تتضمن قطع الطاقة بالتساوي عن جميع أنحاء البلاد و المواعيد النهائية على مستوى الجمهورية لخفض الاستهلاك الذي اقترب من 36 جيجاوات يوميًا.

الاستراتيجيات لترشيد كمية الكهرباء التي نستخدمها

استراتيجيات بسيطة لتقليل استخدام الكهرباء منها ما يلي:

مع اقتراب انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة غير مستخدمة، لتقليل الطلب على الكهرباء في المؤسسات، يجب عليك استخدام مبردات الهواء بشكل أقل، استخدم إضاءة أقل غير ضرورية، تجنب استخدام المصابيح الكهربائية بشكل مفرط، خاصة في المناسبات الخاصة، حيث تعمل على خطة لتخفيف الحمل وتقريب موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، العمل خلال بتوقيت الصيف لتنفيذ خطة تخفيض الأحمال خلال ساعات النهار، استبدال الأضواء القياسية بأخرى موفرة للطاقة، خاصة في الأماكن العامة مثل الشوارع والمباني، استبدال عداد البطاقة مسبقة الدفع بالقياسي.