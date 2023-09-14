خًًبر بمليون حكاية”.. الكهرباء تعلن تثبيت عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى وأسباب خصومات الرصيد

الكهرباء تثبت عدادات الكهرباء بالكارت على الشريحة الأولى تم الإعلان عن إجراء يعتزم تنفيذه في جميع مناطق الجمهورية، وهو تثبيت جميع عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى خلال الفترة المقبلة، جاء هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المواطنون بشأن مشاكل التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية، وأن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بعد 8 أيام من الآن، علمًا بأن هذا القرار يعتبر ممارسة منتظمة يقوم بها موظفي شركات الكهرباء في بداية كل شهر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا القرار.

الكهرباء تثبت عدادات الكهرباء بالكارت على الشريحة الأولى

أنه لن يتم تثبيت عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى في موعد محدد كما هو متداول، بل سيتم ضبطها من قبل أصحابها وفقًا للوقت والتاريخ المحددين في العدادات، وأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة، رغم صعوبتها على المواطنين لها جانب إيجابي يتمثل في ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير رصيد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، ويتمثل هذا التوفير في خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، حيث قد يصل المبلغ المدخر في رصيد العدادات إلى 50 جنيه على مدار فترة انقطاع الكهرباء، وبذلك يتضح أن عملية تثبيت العدادات تعتمد على تعديل الوقت والتاريخ من قبل أصحاب العدادات نفسهم.

عدادات الكهرباء بالكارت

وأهمية متابعة المواطنين أصحاب عداد الكهرباء بالكارت لضبط الوقت والتاريخ في العداد، حتى يتم تثبيته على الشريحة الأولى في الوقت المناسب، وهو أول دقيقة من شهر أغسطس، وننصح المواطنين بضرورة التحقق من صحة إعدادات العداد وتحديثها إن لزم الأمر لضمان أنه سيتم تثبيت العداد على الشريحة الأولى بشكل صحيح وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتأتي هذه التنبيهات لضمان استقبال الخدمة الكهربائية على الشريحة الأولى اعتبارًا من بداية شهر أغسطس، وتفادي أي تأخير في عودة العدادات. وممكن أن يستمر رصيد عداد الكهرباء معك للشهر الجديد دون الحاجة للشحن مرة أخر، ويعود العداد تلقائيًا للشريحة الأولى أول كل شهر، فبالتالي يوفر في الرصيد الموجود في العداد، ويؤخر عملية الشحن الجديدة، وأضافت أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.