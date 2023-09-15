ازاى تعرف تفاصيل قرض بنك ناصر.. القرض الرائع لأصحاب المعاشات قرض 10 الاف جنيه بدون أى فايدة يا لعبك يا سيدي

لأصحاب المعاشات معرفة قروض الزواج 10 آلاف جنيه وبدون فوائد في الأيام القليلة الماضية قام بنك ناصر الاجتماعى بالإعلان عن إتاحة فرصة التقديم على قروض تصل هذه القروض إلى مبلغ 10 آلاف جنيه وتعتبر هذه القروض خاصة بأصحاب المعاشات، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار أنه يمكن للمواطن المتقدم على طلب قرض من هذه القروض القيام بسداد القرض خلال 3 سنوات وتكون هذه اخر مدة سداد القرض، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذه القروض.

شروط التقديم على قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات وورثتهم وأصحاب المرتبات

قام بنك ناصر بإصدار توضيحاً بشأن هذه القروض حيث قال موضحاً أن هذه القروض خاصة بأصحاب المعاشات وورثتهم وأصحاب المرتبات، وأيضًا مدة سداد القرض 3 سنوات كحد أقصى خاصة بهذه الفئات، ويجب أن تتوافر بهم الشروط التالية:

في حالة أن يكون المتقدم على هذه القروض موظف ويحصل على مرتب ثابت كل شهر فيشترط أن لا تقل مدة خدمته في وظيفته عن 3 سنوات وفي حالة إتاحة هذا يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقيام بتحويل المرتب الشهري الخاص به على بنك ناصر وتسمى هذه حال الاقتراض بضمان المرتب، وأيضًا في حالة أن يكون المتقدم على هذه القروض بلغ سن التقاعد ويحصل على معاش ثابت كل شهر فيشترط أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن 20 سنة وفي حالة إتاحة هذا يتم تحويل المرتب الشهري الخاص به على بنك ناصر وتسمى هذه بحال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، ويوجد حالة أخيرة من الاقتراض تسمى بحال الاقتراض بضمان المعاش المستحق وفي هذه الحالة يقوم المتقدم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقيام بتحويل المرتب الشهري الخاص به على بنك ناصر.

الأوراق المطلوبة لقرض 10 آلاف جنيه بدون فوائد

قام بنك ناصر بالقيام بإصدار الأوراق المطلوبة لقرض 10 آلاف جنيه بدون فوائد وكانت كالتالي:

يجب على المواطن تقديم بعض الأوراق التي تثبت شخصيته مثل صورة من البطاقة الشخصية التي تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمواطن، في حالة التقديم على قرض الزواج يقوم المتقدم بتقديم عقد قران لا تتجاوز مدته عن 7 سنوات، وفي حالة التقديم على قرض لظرف طارئ يقوم المتقدم بتقديم ملف يثبت به هذا من الهيئة المختصة.