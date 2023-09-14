“المولد النبوي جاى… مفاجأة مدهشة بزيادة معاشات تكافل وكرامة معرفة الحقيقة للمستفيدين

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي مع اقتراب حلول المولد النبوى الشريف بدأت منصات التواصل الاجتماعي في الإعلان عن الكثير من الأخبار ومن ضمن هذه الأخبار هي زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة حلول المولد النبوي، الذي تم تفعيل هذا القرار منذ إنتهاء شهر يوليو الماضي، ولكن يتساءل جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن هل هناك زيادة جديدة وفقاً لما أصدرته منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي

بعد أن اُصدرت هذه القرارات الأخيرة الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في الرد على هذه الأخبار التي لم يتم تأكيد صحتها وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالقول بأن هذه غير حقيقية، وأن الوزارة لم تقم بإصدار أي أخبار جديدة خاصة بزيادة معاشات تكافل وكرامة منذ حلول شهر سبتمبر، وأيضًا أوضحت الوزارة أنها مازالت مستمرة في قبول أسماء المتقدمين على معاشات تكافل وكرامة وذلك سوف يتم تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أصدرت الوزارة أنها سوف تقوم بقبول ما يعادل 900 ألف مواطن مصري في معاشات تكافل وكرامة ويمكن القيام بالتقديم على معاش تكافل وكرامة خلال مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يوجد في المحافظة التابع لها المواطن.

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل وكرامة

قبل قيام المواطن بالتقديم على معاشات تكافل وكرامة يجب أولاً القيام بمعرفة أن يشترط التقديم على هذه المعاشات بأن يكون المواطن المتقدم لا يمتلك أي أراضي زراعية خاصة به أو لا يمتلك أي أصول أو أملاك، وفي حالة توافر هذا الشرط يمكنه التقديم على معاشات تكافل وكرامة عن طريق تقديم الأوراق التالية لمكتب الشؤون الاجتماعية:

يجب على المواطن تقديم بعض الأوراق التي تثبت شخصيته مثل صورة من البطاقة الشخصية التي تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمواطن، وأيضًا تقديم نسخة من قسيمة الزواج أو نسخة من قسيمة الطلاق، وأيضًا يجب على المواطن القيام بتقديم نسخة قيد مدرسي تحتوي على على جميع أطفال المواطن سواء أن كانوا في مدارس أو جامعات، وأيضًا نسخة من جميع شهادات ميلاد أفراد الأسرة الخاصة بالمواطن المتقدم.