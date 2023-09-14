“رسمياً” معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2023-2024 اقسام علمي وادبي

تعد معدلات القبول في الجامعات من أهم العوامل التي يهتم بها آلاف الطلاب في العراق فقد يتوقف حلم الالتحاق بالتعليم العالي على تلك المعدلات التي تحدد فرصة القبول في الجامعات العراقية. ولذلك، يبدأ العديد من الطلاب في البحث عن معلومات مفصلة حول معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

معدلات القبول 2024 في العراق

تلعب معدلات القبول دورًا حاسمًا في تحديد إمكانية قبول الطلاب في الجامعات في مختلف التخصصات، بما في ذلك الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي. وفي العام 2024، وقد بدأت الجامعات في مختلف مناطق العراق في الكشف عن معدلات القبول لهذا العام وتقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بمراجعة واعتماد هذه المعدلات والنسب، وتلعب دورًا مهمًا في الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات التي يتقدم إليها الطلاب وقد تم نشر قائمة شاملة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية في هذا الوقت، مما يوفر للطلاب معلومات هامة حول فرصهم في الالتحاق بالجامعات.

معدلات القبول في العراق 2023-2024 الفرع الأحيائي والتطبيقي

معدلات القبول في جامعة بغداد، الفرع الأحيائي والتطبيقي، وفقًا للمعلومات المتاحة

كلية الطب: معدل القبول هو 100.92.

كلية طب الكندي: معدل القبول هو 100.5.

كلية طب الأسنان: معدل القبول هو 99.05.

كلية الصيدلة: معدل القبول هو 98.67.

كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات: معدل القبول هو 95.83.

كلية الهندسة قسم الحاسوب: معدل القبول هو 95.33.

معدلات القبول في العراق الأدبي 2023-2024

معلومات حول معدلات القبول في جامعة بغداد الفرع الأدبي، وفقًا للمعلومات المذكورة.

كلية القانون: معدل القبول هو 92.

كلية العلوم السياسية: معدل القبول هو 83.

كلية اللغات: معدل القبول هو 33.

كلية الإدارة والاقتصاد: معدل القبول هو 33.

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية: معدل القبول هو 83.

كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال: معدل القبول هو 83.

كلية الآداب: معدل القبول هو 5.

كلية الآداب قسم علم النفس: معدل القبول هو 83.

الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق

الحدود الدنيا للقبول المركزي في جامعة البصرة في العراق