اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن ولكن بالفعل قد لوحظ الارتفاع في مستوى السعري الخاص بالكيلو جرام من الدجاج الأبيض وهو ما تم الإعلان عنه اليوم في بورصة مصر المحلية 13 من سبتمبر 2023 م، ولذلك نستعرض في هذا المقال أهم المعلومات حول تكلفة شراء الكيلو من لحوم الدواجن من كل الأنواع اليوم والتي يقبل عليها المستهلك بشكل مستمر في كافة أسواق مصر.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

تعتبر الدواجن البيضاء من أكثر الأنواع المستهلكة في السوق المحلية وبشكل كبير ومن بين أكثر الأنواع من السلالات الداجنة التي تسجل نسبة مبيعات في الأسواق هي الأعلى من بين كل الدواجن الأخرى وقد لوحظ ارتفاع السعر الحالي لها، وإليكم بالتفصيل أهم المعلومات السعرية عن تكلفة شراء الدواجن اليوم والمتوقعة ليوم غد.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

تحرك اليوم السعر الخاص بالدجاج الأبيض ليصل إلى نحو 63 جنيه مصري وهو السعر المشار إليه عبر التحديث اليومي الصادر عن بورصة مصر المحلية للدواجن، وهو سعر المزرعة أيضًا حيث يصل الدجاج الأبيض للمستهلك بسعر لا يتعدى 69 جنيه مصري في ارتفاع غير مسبوق خلال تلك الفترة الحالية والماضية.

سعر الدواجن البلدي والأمهات

السعر الخاص بالكيلو جرام من الدجاج البلدي اليوم قد سجل ببورصة مصر الرئيسية سعر بلغ 112 جنيه مصري بينما يصل السعر للكيلو في السوق الشعبية والاستهلاكية 118 جنيه مصري.

اليوم بلغ سعر الشراء في السوق المحلية وكافة الأسواق التجارية والشعبية في محافظات مصر للكيلو من الدجاح الأمهات 60 جنيه مصري وقد سجلت سعرها للكيلو في البورصة اليوم بمبلغ 55 جنيه مصري ببداية التعاملات اليوم.

سعر الدواجن الساسو والبط اليوم