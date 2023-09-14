لاصحاب العدادات القديمة ” وزارة الكهرباء تغيير عداد الكهرباء القديمة بعداد أبو كارت مسبق الدفع مترجعش تندم وتقول متعرفش

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون العدادات الكهربائية القديمة عن حقيقة قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإحلال وتجديد العدادات التي تعمل بنظام الكارت مسبقة الدفع التي تم تصنيعها قبل عام 2019 ، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الأمر، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

عداد الكهرباء القديم

قام عدد كبير من المواطنين أصحاب العدادات الهربائية التي تم تصنيعها قبل عام 2019 بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتمثل في الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتجديد كافة العدادات التي تعمل بنظام الكارت وذلك بسبب وجود بعض المشكلات الفنية في هذه العدادات، التابعة لإحدى الشركات المصرية المحلية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الساعات الصديقة والتي يتم برمجتها داخل كافة عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكارت مسبقة الدفع، والتي تم إنتاجها منذ 2019 فقط.

ما هي عدادات الكهرباء التي يوجد فيها مشكلات فنية

يرغب الكثير من المواطنين معرفة العدادات الكهربائية التي يوجد فيها مشكلات فنية، لهذا قام مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تتمثل في الشركة القابضة للكهرباء بالإعلان عن أن العدادات الكهربائية المصنعة قبل عام 2019 وبالاخص عدادات الكهرباء السويدية هي العدادات التي يوجد بها المشاكل الفنية والتي يجب إحلالها وتجديدها.

ما هي خاصية الساعات الصديقة الموجودة في عدادات الكارت مسبقة الدفع

يريد الكثير من المواطنين معرفة خاصية الساعات الصديقة التي توجد في عدادات الكارت مسبقة الدفع، لهذا قام مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوضيح بأن خاصية الساعات الصديقة التي توجد في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والتي تم تصنيعها قبل عام 2019 هي خاصية عدم فصل التيار الكهربائي في العطلات الرسمية عن المواطن وكذلك في حالة نفاذ الرصيد من الكارت.

وأشار إلى قيام الوزارة ببرمجة عدادات الكهرباء بالكارت مسبقة الدفع قبل تركيبها للعملاء على عدم الفصل فى تلك الساعات والأيام الصديقة، وهذا في حالة نفاذ الرصيد الموجود في عداد الكهرباء مسبق الدفع.