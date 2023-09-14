الاجازات بالكوم افرح وزقطط”.. الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

يريد الموظفون والعاملون في كل من القطاعين العام والخاص معرفة أيام الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام 2023 ميلادي والتي تكون مدفوعة الأجر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه موعد هذه الإجازات ومناسبتها بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.

الاجازات الرسمية المتبقية

يتساءل الكثير من الموظفين في الهيئات الخاصة والحكومية عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 والذي لم يتبقى منه سوى ايام معدودات، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن سوف يحصل العاملون بكل من القطاعين العام والخاص على يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري لعام 2023 ميلادي والموافق أيضا الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجري على اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي قررت الحكومة ت استبداله بيوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من الشهر نفسة، بالإضافة إلى يوم الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي بمناسبة عيد القوات المسلحة.

العطلات الرسمية للموظفين والعاملين بالدولة في شهر سبتمبر 2023

أوضحت الحكومة المصرية العطلات الرسمية التي سوف يحصل عليها الموظفين والعاملين في الدولة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث جاءت قائمة هذه الإجازات على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية. يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2023

يتساءل فئة كبيرة من الأشخاص عن اجازة المولد النبوي الشريف عام 2023، حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن المولد النبوي سوف يأتي يوم 12 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ولكن وفقا لقرارت الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من كل أسبوع، فإنه سوف يحصل العاملين على إجازة المولد النبوي يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، وبذلك يحصل المواطن على 3 أيام إجازة متصلة.