عشان متندمش الحق نفسك بسرعة”.. مخالفات قانون المرور الجديد حبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لهذة المخالفات.. متقولش معرفش

يرغب الكثير من مالكي السيارات معرفة مخالفات قانون المرور الجديد، وذلك بعد أن تمت العديد من التعديلات خلال الفترة السابقة على قوانين المرور التي قام مجلس النواب في الفترة الأخيرة بالموافقة عليها والتي تضمنت على الكثير من الضوابط والقواعد التي يجب على قائدي السيارات والمركبات الالتزام بها عند القيادة على الطريق، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المخالفات، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

مخالفات قانون المرور الجديد

يبحث عدد كبير من أصحاب السيارات عبر محرك البحث جوجل عن مخالفات قانون المرور الجديد، حيث أنه من بين المخالفات التي جاءت وفقا لقانون المرور الجديد ما يلي:

تجاوز السرعة المسموح بها على الطرق.

الاعتداء على أفراد المرور. .

ارتكاب أفعال تخل بالآداب على الطريق.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المخصصة للمرور.

السير على الطريق بدون نظام فرامل سليم.

العقوبات المحددة في قانون المرور

جاءت التعديلات التي صدرت في قانون المرور بعدد من العقوبات الصارمة والتي تتمثل في الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 4000 جنيه، حيث يتم تطبيق هذه العقوبات في حالات مثل:

قيادة السيارة بسرعة دون الحد الأدنى.

تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كم/س.

قيادة السيارة بسرعة دون الحد الادنى دون مبرر ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور.

تجاوز سرعة التشغيل المسموح بها لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

عدم السير في خطوط المخصصة للمركبات.

تعطيل حركة المرور أو إعاقتها على الطرق.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يستطيع مالكي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة من خلال رقم السيارة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: