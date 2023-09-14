شركة الكهرباء السعودية تعلن غرامة 300 ل 1000 ريال لتشغيل الكهرباء بعد الفصل دون علم الشركة

كم غرامة تشغيل الكهرباء بعد الفصل؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يسألها عدد كبير من المواطنين السعوديين عبر محرك البحث جوجل هذه الأيام، بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على قيمة الغرامة وأسباب انقطاع التيار الكهربائي إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

أسباب فصل التيار الكهربي في السعودية

أوضحت شركة الكهرباء السعودية عن أسباب فصل التيار الكهربائي، والتي من أهمها ما يلي:

وجود مشكلة في شركة الكهرباء نفسها حيث أنه في هذه الحالة يقوم المتضرر بالتواصل مع شركة الكهرباء حتى يتم الحصول على حل.

من أسباب فصل التيار الكهربي نتيجة وجود مشكلة في العداد حيث أنه في تلك الحالة يجب القيام بفحص العداد.

تأخر المواطن عن سداد فاتورة الكهرباء وهذا بعد أن يتلقى المواطن إنذار بضرورة سداد قيمة الفاتورة.

اللعب في أي جزء من أجزاء العداد الكهربائي.

كم غرامة تشغيل الكهرباء بعد الفصل

يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة قيمة الغرامة التي يتم دفعها عن تشغيل الكهرباء بعد القطع، لهذا أعلنت شركة الكهرباء السعودية أن المواطن الذي يقوم بتشغيل الكهرباء بعد الفصل سوف يقوم بدفع غرامة مالية تصل إلى 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع رسوم يجب سدادها حتى تقوم الوزارة بتشغيل الخدمة مرة ثانية حيث تصل قيمة هذه الرسوم إلى 200 ريال سعودي، وعلى ذلك فإن قيمة الغرامة بالكامل التي يقوم المواطن بدفع 500 ريال سعودي.

خطوات تشغيل عداد الكهرباء بعد الفصل في السعودية

يستطيع المواطن السعودي أن يقوم تشغيل العداد الكهربائي الذي تم فصلة مرة ثانية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: