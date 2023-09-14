45 يوم أجازة يابختك لو أنت منهم”.. قانون العمل الجديد إجازة سنوية مدفوعة الأجر لهذة الفئات

يرغب عدد كبير من الموظفين في القطاع الحكومي معرفة عدد أيام الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، وذلك بعد أن وردت عدة أخبار الأيام القليلة السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون العمل الذي ينص على زيادة عدد الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الحكومي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

قانون العمل الجديد

خصص قانون العمل الجديد بعض المواد التي تخص أجور الموظفين الذين يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، حيث نص هذا القانون على حصول الشخص الذي قضى في الخدمة عام واحد فقط على إجازة مدتها 21 يوم، وحصول الموظف الذي تجاوزت مدة خدمته 10 أعوام على إجازة مدتها 30 يوم فقط، كما يحصل الموظف الذي يبلغ من العمر أكثر من 50 على إجازة سنوية شهر كامل بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية، وإذا لم يبلغ مدة الموظف في الخدمة عام واحد فإنه يحصل على إجازة أيضا على حسب المدة التي قضاها في الخدمة.

حالات خفض ساعات العمل

يتساءل الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي عن الحالات التي يتم خفض ساعات العمل فيها وذلك وفقا للقوانين العامة للعمل.

حيث نصت القوانين العامة للعمل أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل للعاملين يجب أن لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، مع مراعاة أن هذا الحد لا يشمل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل.

كما أنه في بعض الحالات الخاصة أو في بعض الصناعات والأعمال يُسمح بتقليل الحد الأقصى لساعات العمل وفقًا لقرارات وزير القطاع المختص.

يجب أن تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر من أجل تناول الطعام والراحة، ولا يجب أن تقل عدد هذه الفترات عن ساعة واحدة، مع مراعاة عدم عمل الموظف لفترة متواصلة تزيد عن خمس ساعات.

هل يمكن استبدال الإجازة المرضية بالسنوية؟

يتساءل الكثير من الموظفين عن هل يمكن استبدال الإجازة المرضية بالسنوية؟، حيث أجابت الحكومة أنه يمكن في عدد من الحالات أن يقوم الموظف استبدال الإجازة المرضية بالإجازة السنوية بناءً على اتفاق بين الموظف وصاحب العمل.