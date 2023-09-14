خبر هام يافرحة ما تمت”.. إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية وزارة التموين تحسم الجدل وتوضح

يرغب العديد من المواطنين معرفة حقيقة إلغاء صرف فارق نقاط الخبز المدعم، وذلك بعد أن انتشر الأيام السابقة على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر يوضح قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء صرف فارق نقاط الخبز المدعم لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة خبر قيام الوزارة بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم، وهذا بعد أن وردت العديد من الأخبار نحو قيام الوزارة بهذا.

لذلك أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح عن أن ما تم تداوله من أخبار نحو قيام الوزارة بإلغاء صرف نقاط الخبز ليس حقيقيا وأنه ما هو إلا مجرد شائعات وأن ما تقصده الوزارة هو إمكانية قيام المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني من صرف الدقيق بدلاً من الخبز، وأوضح صلاح أن هذا القرار جاء بناءًا على رغبة المواطنين.

وأضاف إلى أن هناك نحو نصف مليون مواطن يحملون البطاقات التموينية يستفيدون من القرار الصادر من الوزارة والذي يشير إلى قيام المواطن بصرف 150 رغيف خبز مدعم شهريا أو الحصول على عدد 10 كيلو من الدقيق.

طريقة الاستعلام عن فرق العيش في التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوفير للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية إمكانية الاستعلام عن فرق العيش فى التموين وهذا من أجل توفير كل من الوقت والجهد عليهم ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: